"ثقافة الوفرة والوعي".. عائلات الإمارات تدير مخزونها الغذائي بذكاء الاستقرار

حين تتسارع الأخبار وتتجه الأنظار إلى ما يحدث في محيط المنطقة تبقى تفاصيل الحياة اليومية مؤشراً مهماً على قدرة المجتمعات على الاستمرار بثبات. وفي دولة الإمارات تبدو الأسواق في حركتها الطبيعية، والسلع الغذائية الأساسية متوفرة في منافذ البيع، في مشهد يعكس منظومة متكاملة بُنيت على التخطيط المسبق والجاهزية لمواجهة مختلف الظروف. وتشير البيانات الرسمية المنشورة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يتمتع بمستويات آمنة تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر عدة، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر سلاسل التوريد التي تربط الدولة بمصادر متعددة حول العالم.

هذا الاستقرار يعكس فلسفة أوسع تقوم على بناء منظومة غذائية مرنة قادرة على التعامل مع أي اضطراب محتمل في حركة التجارة أو النقل. وفي ظل هذه المعطيات المطمئنة، يبرز جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في وعي الأفراد بكيفية إدارة غذائهم المنزلي في أوقات الأزمات. فالتعامل الذكي مع المخزون الغذائي لا يقوم على التكديس أو القلق، بل على فهم احتياجات الجسم وتنظيم المواد الغذائية بطريقة متوازنة تضمن توفر العناصر الأساسية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته واستمرارية حياته اليومية. ومن هذا المنطلق، نستعرض مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد الأسر على تنظيم مخزونها الغذائي بوعي خلال الظروف الاستثنائية تقدمها أخصائية التغذية مها حمّص من مؤسسة منصة “PregnaWell” للتوعية الصحية.

التوازن الغذائي أساس الإستعداد

توضح أخصائية التغذية مها حمّص أن جسم الإنسان لا يحتاج إلى الطعام من أجل الشبع فقط، بل ليحافظ على منظومة دقيقة من الوظائف الحيوية التي تعتمد على توازن العناصر الغذائية. فالكربوهيدرات توفر الطاقة الأساسية للدماغ والعضلات، بينما يسهم البروتين في بناء العضلات والأنسجة وإصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي. أما الدهون الصحية فهي عنصر أساسي في دعم الدماغ والأعصاب وإنتاج الهرمونات، كما تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الضرورية.

كما تمثل الفواكه والخضروات مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحافظ على توازن الجسم، في حين يوفر الحليب ومشتقاته الكالسيوم والبروتين الكامل الضروريين لصحة العظام. ولهذا فإن الاعتماد على نوع واحد من الغذاء، مثل الأرز أو القمح فقط، قد يوفر السعرات الحرارية لكنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية المتكاملة للجسم على المدى الطويل.