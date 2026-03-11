"ثقافة الوفرة والوعي".. عائلات الإمارات تدير مخزونها الغذائي بذكاء الاستقرار

حين تتسارع الأخبار وتتجه الأنظار إلى ما يحدث في محيط المنطقة تبقى تفاصيل الحياة اليومية مؤشراً مهماً على قدرة المجتمعات على الاستمرار بثبات. وفي دولة الإمارات تبدو الأسواق في حركتها الطبيعية، والسلع الغذائية الأساسية متوفرة في منافذ البيع، في مشهد يعكس منظومة متكاملة بُنيت على التخطيط المسبق والجاهزية لمواجهة مختلف الظروف. وتشير البيانات الرسمية المنشورة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يتمتع بمستويات آمنة تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر عدة، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر سلاسل التوريد التي تربط الدولة بمصادر متعددة حول العالم.
هذا الاستقرار يعكس فلسفة أوسع تقوم على بناء منظومة غذائية مرنة قادرة على التعامل مع أي اضطراب محتمل في حركة التجارة أو النقل. وفي ظل هذه المعطيات المطمئنة، يبرز جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في وعي الأفراد بكيفية إدارة غذائهم المنزلي في أوقات الأزمات. فالتعامل الذكي مع المخزون الغذائي لا يقوم على التكديس أو القلق، بل على فهم احتياجات الجسم وتنظيم المواد الغذائية بطريقة متوازنة تضمن توفر العناصر الأساسية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته واستمرارية حياته اليومية. ومن هذا المنطلق، نستعرض مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد الأسر على تنظيم مخزونها الغذائي بوعي خلال الظروف الاستثنائية تقدمها أخصائية التغذية مها حمّص من مؤسسة منصة “PregnaWell” للتوعية الصحية.
التوازن الغذائي أساس الإستعداد
توضح أخصائية التغذية مها حمّص أن جسم الإنسان لا يحتاج إلى الطعام من أجل الشبع فقط، بل ليحافظ على منظومة دقيقة من الوظائف الحيوية التي تعتمد على توازن العناصر الغذائية. فالكربوهيدرات توفر الطاقة الأساسية للدماغ والعضلات، بينما يسهم البروتين في بناء العضلات والأنسجة وإصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي. أما الدهون الصحية فهي عنصر أساسي في دعم الدماغ والأعصاب وإنتاج الهرمونات، كما تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الضرورية.
كما تمثل الفواكه والخضروات مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحافظ على توازن الجسم، في حين يوفر الحليب ومشتقاته الكالسيوم والبروتين الكامل الضروريين لصحة العظام. ولهذا فإن الاعتماد على نوع واحد من الغذاء، مثل الأرز أو القمح فقط، قد يوفر السعرات الحرارية لكنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية المتكاملة للجسم على المدى الطويل.
البقوليات.. غذاء بسيط بقيمة كبيرة
تشير مها إلى أن البقوليات تعد من أكثر الأطعمة قيمة عند التفكير في التخزين الغذائي، إذ تجمع بين القيمة الغذائية العالية والقدرة على التخزين لفترات طويلة. وتشمل هذه الفئة العدس والحمص والفاصوليا والفول، وهي أطعمة غنية بالبروتين النباتي والكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة ثابتة للجسم.
كما تحتوي البقوليات على نسبة عالية من الألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تلعب دوراً مهماً في تكوين الدم ودعم وظائف الجهاز المناعي. وإلى جانب قيمتها الغذائية، تمنح هذه الأطعمة شعوراً بالشبع لفترات أطول، ما يجعلها خياراً عملياً ومهماً في حالات الطوارئ.
المكسرات والزيوت… طاقة مركزة في كميات صغيرة
من جانب آخر تشكل المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس مصدراً مهماً للدهون الصحية والمعادن التي تدعم صحة القلب والدماغ. وتمتاز هذه الأطعمة بكثافة غذائية مرتفعة، ما يعني أن كميات صغيرة منها يمكن أن توفر قيمة غذائية كبيرة.
أما الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، فهي مصدر مهم للطاقة وتساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات A وD وE وK، إضافة إلى قدرتها على التخزين لفترات طويلة دون أن تفقد خصائصها الغذائية.
بدائل ذكية للأغذية الطازجة
توضح حمّص أن بعض البدائل الغذائية يمكن أن تلعب دوراً مهماً عند صعوبة الحصول على المنتجات الطازجة، مثل الفواكه والخضروات المجففة أو المجففة بالتجميد، والتي تحتفظ بجزء كبير من قيمتها الغذائية مقارنة بطرق التجفيف التقليدية.
كما يمثل الحليب البودرة خياراً مهماً في التخزين الغذائي، خصوصاً للأسر التي تضم أطفالاً، إذ يوفر البروتين الكامل والكالسيوم والفيتامينات الأساسية، ويمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة دون أن يفقد قيمته الغذائية.
تنويع المخزون عند توفر الإمكانات
تلفت اخصائية التغذيه إلى أنه عند توفر مساحة تخزين أو ميزانية أكبر، يمكن تعزيز المخزون الغذائي ببعض الأطعمة طويلة الصلاحية التي تضيف تنوعاً إلى النظام الغذائي اليومي. وتشمل هذه الأطعمة الأرز والمعكرونة والبرغل والعسل، إضافة إلى مصادر بروتين أخرى مثل التونة والسردين والمعلبات الغذائية المختلفة. كما يمكن إضافة الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والتين، والخضروات المعلبة التي توفر بديلاً عملياً للمنتجات الطازجة، وتساعد على تنويع الوجبات والحفاظ على توازن النظام الغذائي.
الأمن الغذائي يبدأ من المنزل
تؤكد مها أن التخطيط الذكي وتنظيم المخزون الغذائي المنزلي بطريقة متوازنة يمنح الأسر قدرة أكبر على التعامل مع الظروف الاستثنائية بثقة وهدوء، ويضمن استمرار توفر الغذاء الصحي دون هدر أو تخزين غير مدروس.
وعندما يتحول التخزين الغذائي من رد فعل قائم على القلق إلى سلوك واعٍ يقوم على الفهم والتوازن، يصبح جزءاً من ثقافة الاستعداد التي تعزز الاستقرار الأسري وتدعم قدرة المجتمع على التكيف مع مختلف الظروف.