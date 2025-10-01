ثقافة المقاهي في الإمارات: أسلوب حياة يتجاوز فنجان القهوة

تطورت علاقة مباشرة بين عدد المقاهي في دبي وعدد الزوار الذين تجتذبهم. مع استمرار افتتاح العديد من المقاهي الجديدة، التي غالباً ما يملكها إماراتيون، ارتفعت شعبيتها بشكل كبير — خاصة بين الإماراتيين. هذه المقاهي أكثر ازدحاماً من أي وقت مضى الآن بعد أن بدأ الطقس في التحسن، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الزوار. وقد أنشأت العديد من المقاهي قوائم انتظار لاستيعاب زبائنها وضمان رضاهم.

مما لا شك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في زيادة شعبية هذه المقاهي بين دول الخليج المجاورة، مما جعلها وجهات سياحية لا بد من زيارتها.

على سبيل المثال، "لون لاونج" (Lune Lounge) هو مقهى رائج يعمل منذ عامين. ويدير الموظفون، الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن سنتين، الطلب المرتفع من الزبائن بكفاءة.

وقال بول، المقيم في دبي ونادل في "لون لاونج"، لصحيفة خليج تايمز إن الناس غالباً ما يطلبون وضعهم في قائمة الانتظار. "إنهم ينتظرون في سياراتهم لمدة 20 دقيقة إلى ساعة ولا يمانعون في ذلك،" مضيفاً: "العديد من أصدقاء المالك هم من المؤثرين، وعندما يزورون المقهى، يلتقطون صوراً تنتشر بسرعة."

تُعد المقاهي أماكن مثالية للاجتماعات أو تغيير الروتين أو حتى الانعزال.

كما تنبع شعبية مقاهي معينة من زيارات الحكام، حيث يؤثر اختيارهم بشكل كبير على الرأي العام. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ خالد بن محمد آل نهيان زار "لون لاونج" في عامه الأول من الافتتاح.

تشمل العوامل الأخرى التي تساهم في شعبية المقهى ديكوره الفريد والجمالي، والخدمة الاستثنائية للموظفين، وزيارات المؤثرين الاجتماعيين. وغالباً ما تؤدي هذه العوامل إلى قوائم انتظار طويلة.

مريم، مواطنة إماراتية تبلغ من العمر 19 عاماً، لا تمانع الانتظار في القائمة. وقالت: "لا يهم. الشيء المهم هو أن أكون مع الأصدقاء ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

مواكبة التوجهات

يعطي الكثير من الناس أولوية لسمعة المقهى على أسعاره. ويزور بعض الرواد المقاهي يومياً لتجربة ما هو رائج في المجتمع الإماراتي.

سلامة، إماراتية مقيمة في دبي، تتردد بانتظام على المقاهي وتنفق حوالي 800 درهم شهرياً فيها، ووصلت أعلى فاتورة لها إلى 1,300 درهم. وتعتمد في اختياراتها على الرأي العام وتتابع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يراجعون المطاعم والمقاهي.

محمد مهدي، 21 عاماً، يشارك بنشاط لحظاته من المقاهي، التي يزورها يومياً، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محمد: "أحب الذهاب إلى المقاهي العصرية لأبقى مواكباً للتوجهات وأزيد عدد متابعيني."

ازدهرت المقاهي التي يملكها الشباب الإماراتي بفضل الدعم القوي من العائلة والأصدقاء، الذين يروجون لها بنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعزز هذا الدعم أعمالهم ويشجع على شعور فريد بالانتماء المجتمعي ضمن ثقافة المقاهي.

تجربة مُحسَّنة

أدى الطلب المتزايد على الكفاءة في المقاهي إلى تطوير تطبيقات مبتكرة مصممة لتعزيز خدمة الزبائن. تتيح بعض المقاهي للزبائن طلب المشروبات مسبقاً عبر تطبيق حتى لا يضطروا إلى الانتظار في الطابور. وهناك بعض التطبيقات التي تسمح للزبائن بإهداء المشروبات لبعضهم البعض. هذا يبسط عملية الطلب ويحسن تجربة تناول الطعام بشكل عام.