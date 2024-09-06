ثعلب "بلانفورد" في ظهورنادر بمحمية وادي الوريعة

وثعالب بلاندفورد صغيرة الحجم، حيث يصل وزن البالغ منها إلى حوالي 3 كغ. ويبلغ طولها من الرأس إلى الذيل حوالي 70 إلى 90 سم. ولها آذان طويلة كبيرة وذيول طويلة كثيفة وشعر طويل داكن اللون، يكاد يكون طول الجسم. وقد يكون طرف ذيلها أسود أو أبيض. تعيش في المناطق الجبلية الصخرية على سفوح التلال وفي الوديان ويمكنها القفز بسهولة عمودياً لمسافة ثلاثة أمتار على الحواف. يتشابه الذكور والإناث في المظهر، لكن الأرجل الأمامية والجسم للذكور أطول بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة في المائة من الإناث.