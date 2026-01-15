ثريات وطاقة شمسية.. محطة مترو إعمار الجديدة تحفة معمارية في الخور

ستكون محطة مترو إعمار الجديدة قريبة جدًا من برج خور دبي وستخدم زوار المبنى الأيقوني. ووفقًا لخريطة ونموذج عُرضا في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF)، ستقع محطة المترو بجوار منطقة خور دبي الجنوبي مباشرةً وستحتوي على ممر زجاجي متصل بها، تمامًا مثل محطة مترو دبي مول/برج خليفة.

في يونيو من العام الماضي، كُشفت تفاصيل محطة مترو إعمار. صُممت المحطة، التي أُطلق عليها اسم 'المحطة الأيقونية'، لتكون أعلى محطة مترو في العالم وسترتفع إلى ارتفاع 74 مترًا. يُظهر النموذج المعروض في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF) هيكل المحطة وكأنه تحفة معمارية. ومع الألواح الزجاجية على السقف للسماح بدخول ضوء الشمس الطبيعي والثريات المتعددة المعلقة من السقف، تعد المحطة فريدة من نوعها حقًا.