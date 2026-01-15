ثريات وطاقة شمسية.. محطة مترو إعمار الجديدة تحفة معمارية في الخور

ستكون محطة مترو إعمار الجديدة قريبة جدًا من برج خور دبي وستخدم زوار المبنى الأيقوني. ووفقًا لخريطة ونموذج عُرضا في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF)، ستقع محطة المترو بجوار منطقة خور دبي الجنوبي مباشرةً وستحتوي على ممر زجاجي متصل بها، تمامًا مثل محطة مترو دبي مول/برج خليفة.
في يونيو من العام الماضي، كُشفت تفاصيل محطة مترو إعمار. صُممت المحطة، التي أُطلق عليها اسم 'المحطة الأيقونية'، لتكون أعلى محطة مترو في العالم وسترتفع إلى ارتفاع 74 مترًا. يُظهر النموذج المعروض في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF) هيكل المحطة وكأنه تحفة معمارية. ومع الألواح الزجاجية على السقف للسماح بدخول ضوء الشمس الطبيعي والثريات المتعددة المعلقة من السقف، تعد المحطة فريدة من نوعها حقًا.
استلهمت المحطة تصميمها من مجرى خور دبي المائي، وتتميز بمجموعة من الجدران العاكسة الموضوعة على ارتفاعات متفاوتة، لإيحاء إيقاع العمارة التقليدية على الواجهة البحرية. يُنظم الهيكل إلى ثلاثة مستويات: الطابق الأرضي، وصالة الركاب، والمنصة. سيحتوي كل طابق على مرافق وخدمات تجزئة متنوعة لتعزيز تجربة الركاب.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.
يبلغ عرض المحطة 38 مترًا وتغطي مساحة 11,000 متر مربع. يُظهر النموذج أن المحطة ستحتوي على منطقة واسعة حولها مخصصة للجلوس العام والمقاهي والمساحات الخضراء المفتوحة.
ستوفر المحطة أيضًا منطقة لوقوف الدراجات الهوائية وستُدمج مع نظام النقل العام لجعل التنقل سلسًا لمستخدمي المترو.
من الميزات الفريدة وجود شبكة كبيرة من الألواح الشمسية تقع على جانب الهيكل، ومن المتوقع أن تُشغل عمل محطة المترو.
تقع المحطة في قلب ميناء خور دبي الصاخب، وستتمتع بالقدرة على التعامل مع 160,000 مسافر يوميًا. من المتوقع أن تُنجز المحطة النهائية وتُفتتح في عام 2029، كجزء من الخط الأزرق للمترو، الذي سيخدم عدة مجتمعات بما في ذلك الورقاء، مردف، مدينة دبي العالمية، واحة السيليكون، والمدينة الأكاديمية.
يجري تصميم المحطة بواسطة شركة الهندسة المعمارية الأمريكية الشهيرة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، التي صممت أيضًا برج أوليمبيك في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو.
في وقت سابق، أُعلن أن محطة مترو برج خليفة/دبي مول سيتم توسيعها لزيادة طاقتها الاستيعابية للركاب بنسبة 65 بالمائة، مما يخفف الضغط خلال فترات الذروة مثل ليلة رأس السنة والعطلات الرئيسية.
توسعة محطة مترو برج خليفة ودبي مول: هيئة الطرق والمواصلات توقع اتفاقية لبدء المشروع تُستخدم الطائرات بدون طيار الآن لفحص أنفاق مترو دبي؛ وتم تقليل وقت الفحص بنسبة 60%