"تيك توك"يحذف مليون فيديو مخالف خلال 3 أشهر بالإمارات

حذفت منصة "تيك توك" أكثر من مليون فيديو في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025، في إطار حملة صارمة على المحتوى المخالف لإرشادات مجتمعها. كما حظرت المنصة ما يقرب من 87 ألف مُضيف مباشر، وأوقفت أكثر من 140 ألف بث مباشر في الدولة خلال الفترة نفسها.

تأتي هذه الأرقام من أحدث تقرير لتطبيق إرشادات مجتمع تيك توك للربع الأول من عام 2025، والذي يوضح كيفية تكثيف الشركة لإجراءاتها الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بين يناير ومارس من هذا العام، أُزيل أكثر من 16.5 مليون فيديو في خمس دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والعراق، ولبنان، والمغرب.

في الإمارات العربية المتحدة وحدها، سجّل تيك توك معدل إزالة استباقية بنسبة 98.2%، ما يعني أن جميع المحتوى الضار تقريبًا قد أُبلغ عنه وأُزيل قبل أن يتمكن المستخدمون من الإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك، أُزيل 94% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، مما يُظهر سرعة في معالجة الشكاوى.

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لقطة إقليمية

في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع نشاط تعديل TikTok بشكل كبير:

وشهد العراق إزالة أكثر من 10 ملايين مقطع فيديو، بمعدل استباقي بلغ 99.5%، وإغلاق ما يقرب من 650 ألف بث مباشر.

وتلتها مصر بـ2.9 مليون مقطع فيديو تم حذفها، وحظر أكثر من 347 ألف مضيف مباشر.

سجّل لبنان 1.3 مليون عملية إزالة، ومقاطعة ما يقرب من 45 ألف بث مباشر.

وشهد المغرب حذف ما يزيد عن مليون مقطع فيديو وتعطيل أكثر من 77 ألف بث مباشر.

كما سجّل تيك توك أداءً قويًا في عملية الطعون. إذا اعتقد المستخدمون أن فيديو قد حُذف عن طريق الخطأ، فيمكنهم الطعن في القرار. في الإمارات العربية المتحدة، استُعيد 41,148 فيديو بعد نجاح الطعون. تصدّر العراق القائمة بأكثر من 209,000 عملية استعادة، تلته مصر والمغرب ولبنان.

كيف يقوم تيك توك بالتعديل

صرحت تيك توك بأنها تعتمد على كلٍّ من الأنظمة الآلية والمشرفين البشريين لتطبيق إرشاداتها. يتلقى المستخدمون إشعارات عند إزالة المحتوى، ويمكنهم الاعتراض على القرار.

وتعمل الشركة أيضًا على طرح مبادرات محو الأمية الرقمية وبرامج المشاركة المجتمعية في المنطقة لتثقيف المستخدمين حول ممارسات المحتوى الآمن.