"تيك توك" التطبيق الأكثر شعبية في الإمارات عام 2024
كشف تقرير صدر حديثًا عن تطبيقات الهاتف المحمول التي جذبت انتباه سكان الإمارات العربية المتحدة أكثر في عام 2024 - وكان TikTok على رأس القائمة.
وبحسب تقرير حالة الهاتف المحمول لعام 2025 الذي أعدته شركة"سينسور تاور" Sensor Tower، يعد تطبيق TikTok التطبيق الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقضي السكان في المتوسط حوالي ساعتين يومياً في استخدامه.
وأظهرت البيانات أن سكان الإمارات البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة أمضوا 7.63 مليار ساعة في عام 2024 على التطبيق المملوك للصين، أي ما يعادل نحو ساعتين يومياً، وهو ما يعادل نحو 700 ساعة أمضاها كل مقيم على تطبيق التواصل الاجتماعي العام الماضي.
ساعات طويلة على "تيك توك"
خلال أيام الأسبوع، تقضي الطالبة حليمة سعود ما بين ثلاث إلى أربع ساعات على تطبيق تيك توك، و6 ساعات على هاتفها الذكي.
وأضافت "وفي يوم هادئ ومريح، أقضي 12 ساعة على الهاتف عندما لا يكون لدي ما أفعله و8 ساعات على تيك توك بسهولة، أشاهد مقاطع فيديو عن الطبخ والخبز والإسلام وهندسة الكمبيوتر والعمل".
وتعد سعود من بين سكان الإمارات الذين يقضون ساعات طويلة على هذا التطبيق للتواصل الاجتماعي.
وكان تطبيق تيك توك في الأخبار العالمية مؤخرًا بسبب قانون في الولايات المتحدة لحظره بسبب مخاوف بشأن التجسس على بيانات المواطنين الأمريكيين. وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتأجيل حظر تطبيق الفيديو القصير لمدة 75 يومًا.
وذكر التقرير أن تطبيق تيليجرام الذي يقع مقره في دبي كان ثاني أكثر التطبيقات شعبية في الإمارات العربية المتحدة حيث يقضي السكان في المتوسط ساعة واحدة يومياً في استخدامه.
وتشمل التطبيقات الشهيرة الأخرى في الدولة WhatsApp Business، وMX Player، وPhone by Google، وGoogle Maps، وPLAYit، وGmail.
وقضى سكان الإمارات معظم وقتهم على الإنترنت على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تليها برامج الدردشة الذكية والبرمجيات وغيرها من الأدوات، والوسائط والترفيه والتصفح للتسوق.
التطبيقات الأكثر تنزيلا
ومن بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، كان تطبيق تيك توك هو التطبيق الأكثر تنزيلاً في الإمارات العام الماضي، يليه فيسبوك وإنستغرام وواتساب ماسنجر وتيليجرام.
بشكل عام، كان تطبيق TikTok هو التطبيق الثاني الأكثر تنزيلًا في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعد تطبيق VPN Proxy Master.
ومن بين تطبيقات التمويل، كان تطبيق الشراء الآن والدفع لاحقًا Tabby هو التطبيق الأكثر تنزيلًا، يليه تطبيق المحافظ الرقمية Taptap Send، وC3Pay، وMashreq Egypt، وADCB Hayyak، وADCB، وe&، وتطبيق التأمين ILOE، وBinance، وتطبيق BNPL Tamara.
وكان تطبيق التجارة الإلكترونية الصيني تيمو، المعروف بالمنتجات بأسعار معقولة، هو تطبيق التسوق الأكثر تنزيلًا في الإمارات العربية المتحدة و15 سوقًا رئيسيًا في عام 2024، حيث سعى المستهلكون إلى خيارات لمعالجة التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي.
وذكر التقرير أن "المستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن منصات تمكنهم من التسوق عبر القطاعات".
وتعتمد استراتيجية التسعير الخاصة بشركة تيمو على نموذج البيع المباشر من المصنع، والذي يربط المتسوقين مباشرة بالمصنعين. ومن خلال الاستغناء عن الوسطاء، تحافظ المنصة على التسعير التنافسي والكفاءة التشغيلية.
وصلت تطبيقات Trendyol وShein وNoon وAmazon إلى قائمة التطبيقات الخمسة الأكثر تنزيلًا في فئة التسوق العام الماضي.