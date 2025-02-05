"تيك توك" التطبيق الأكثر شعبية في الإمارات عام 2024

وأظهرت البيانات أن سكان الإمارات البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة أمضوا 7.63 مليار ساعة في عام 2024 على التطبيق المملوك للصين، أي ما يعادل نحو ساعتين يومياً، وهو ما يعادل نحو 700 ساعة أمضاها كل مقيم على تطبيق التواصل الاجتماعي العام الماضي.