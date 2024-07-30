"توهج دافنشي" يزين سماء الإمارات في أغسطس

في الأيام المقبلة، قد يتمكن راصدو السماء في دولة الإمارات من مشاهدة توهج "دافنشي".

وتحدث هذه الظاهرة عند غروب الشمس عندما يكون الهلال في الأفق وتكون الخطوط العريضة للقمر المكتمل لا تزال مرئية.

وقال "ساراث راج" - مدير مشروع المحطة الأرضية للأقمار الصناعية بجامعة أميتي دبي ورئيس برنامج هندسة الطيران في جامعة أميتي دبي: "إن ما يسمى بـ "توهج دافنشي" هو ظاهرة سماوية آسرة حيث يظهر ضوء خافت على الجزء غير المضاء من القمر. ويظهر في الغالب عندما يكون القمر هلالاً رفيعاً عادةً بعد أيام قليلة من ظهور القمر الجديد. سيظهر القمر الجديد التالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 أغسطس".