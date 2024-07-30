"توهج دافنشي" يزين سماء الإمارات في أغسطس
في الأيام المقبلة، قد يتمكن راصدو السماء في دولة الإمارات من مشاهدة توهج "دافنشي".
وتحدث هذه الظاهرة عند غروب الشمس عندما يكون الهلال في الأفق وتكون الخطوط العريضة للقمر المكتمل لا تزال مرئية.
وقال "ساراث راج" - مدير مشروع المحطة الأرضية للأقمار الصناعية بجامعة أميتي دبي ورئيس برنامج هندسة الطيران في جامعة أميتي دبي: "إن ما يسمى بـ "توهج دافنشي" هو ظاهرة سماوية آسرة حيث يظهر ضوء خافت على الجزء غير المضاء من القمر. ويظهر في الغالب عندما يكون القمر هلالاً رفيعاً عادةً بعد أيام قليلة من ظهور القمر الجديد. سيظهر القمر الجديد التالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 أغسطس".
"هذا التوهج الشبحي، الذي يشار إليه غالباً باسم "سطوع الأرض"، ينتج عن انعكاس ضوء الشمس على سطح الأرض وعودته إلى القمر. عند النظر إلى الهلال، في بعض الأحيان، يمكنك رؤية توهج خافت على جزء القمر الذي عادة ما يكون مظلماً وهذا ما يسمى بـ "توهج دافنشي"، يبدو الأمر كما لو أن الأرض تعمل كمرآة عملاقة."
ولهذا السبب يطلق عليه أيضاً اسم" ضوء الأرض". "تم تسمية التوهج على اسم ليوناردو دافنشي الذي لاحظه لأول مرة".
زخات شهب البرشاويات تصل إلى ذروتها قريباً
وجدير بالذكر أن شهر أغسطس هو أيضاً وقت الذروة لمشاهدة النجوم بسبب مجموعة من العوامل الجوية والفلكية، ويتمتع راصدو السماء بفرصة أفضل لاكتشاف النجوم والكواكب وحتى زخات الشهب مثل البرشاويات مع وجود الليالي الطويلة والأرض في وضع مناسب.
ووضع حسن الحريري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك، المشهد السماوي في المنظور الصحيح. وقال: "تحدث هذه الظاهرة الطبيعية لأن الاتجاه ونقطة الإشعاع التي يبدو أن زخة الشهب تأتي منها في السماء، يقعان في نفس اتجاه كوكبة فرساوس/حامل رأس الغول".
والشهب عبارة عن أجزاء صغيرة من الصخور والغبار التي خلفتها المذنبات والكويكبات في مسارات حطامها أثناء دورانها حول الشمس. وفي كل عام، بينما تمر الأرض عبر مسارات الحطام هذه في نفس الوقت تقريباً، يمكن رؤية زخات الشهب سنوياً.
100 شهاب في الساعة
ويمكن لبعض الزخات الأكثر شهرة، مثل البرشاويات، أن تبهر المشاهدين بعشرات الشهب في الساعة في ذروتها.
و أضاف حسن الحريري: "تنشأ البرشاويات عندما تمر الأرض عبر حطام المذنب 109P/Swift-Tuttle، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1862. وكانت آخر مرة احتك فيها المذنب بالنظام الشمسي الداخلي في عام 1992، تاركاً وراءه أثر غبار من الحطام يمر عبره كوكبنا في كل صيف. عندما يضرب هذا الحطام الغلاف الجوي للأرض فإنه يحترق ويخلق خطوطاً مرئية في السماء. لذا فإن البرشاويات مليئة بالكرات النارية مما سيجعل المنظر رائعاً حقاً.
ويحدث الأمر سنوياً بين منتصف يوليو وأواخر أغسطس، ويصل إلى ذروته في الفترة من 12 إلى 13 أغسطس تقريباً.
وقال "ساراث راج": "تشتهر البرشاويات بشكل خاص بمعدلات نشاطها العالية، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 100 شهاب في الساعة في أوقات ذروتها. يُنتج زخة شهب البرشاويات خطوطاً من الضوء بسرعة مذهلة تبلغ 60 كيلومتراً في الثانية، ويبدو أنها تشع من كوكبة فرساوس. يستمر نشاط الزخات لعدة أسابيع مع زيادة الشهب حتى تصل ذروتها ثم تنخفض تدريجياً بعد ذلك".
وللحصول على أفضل تجربة عند مشاهدة النجوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُنصح بالبحث عن مواقع صحراوية نائية بعيداً عن أضواء المدينة، ولن يحتاج الناس إلى أي معدات خاصة أو أي من المهارات لمشاهدة زخات الشهب.
وأكد الحريري أن "كل ما تحتاجه حقاً هو سماء صافية ومكان منعزل بعيداً عن أضواء المدينة، قد يستغرق الأمر من عيناك من خمس إلى عشر دقائق لتعتاد على الظلام، لذلك يوصي الخبراء "بالاسترخاء واحضار الاحتياجات الأساسية لأن الانتظار قد يطول عند محاولة رصد الشهب".