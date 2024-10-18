توقف مفاجئ على الطريق السريع يتسبب في حادثين
أظهر مقطع فيديو صادر عن الشرطة، الجمعة، تسبب سائقان بأبوظبي في حوادث خطيرة بعد توقفهما بشكل مفاجئ على الطريق بسبب مخاطر غير متوقعة.
وتوقف أحد السائقين بعد أن رأى مرتبة تطير من شاحنة صغيرة، بينما توقف الآخر بعد أن رأى قضبانًا فولاذية ملقاة على الطريق السريع. في كلتا الحالتين، كان من الممكن تجنب الحوادث المنفصلة إذا ابتعد السائقون عن المخاطر واستمروا في الحركة.
وبدأت الحادثة الأولى التي شوهدت في اللقطات بشاحنة صغيرة تحمل كومة من المراتب. وبينما كانت تتحرك على الطريق، سقطت إحدى المراتب، مما دفع السائقين الآخرين إلى الانحراف وتغيير المسارات.
لكن سيارة بيضاء توقفت بدلاً من تجنب المرتبة. ثم شوهدت شاحنة لنقل المياه وهي تصطدم بالسيارة. انقلبت السيارة الثقيلة على جانبها، وكادت تصطدم بسائقي سيارات أخرى.
شاهد الفيديو أدناه:
وفي لقطات الحادث الثانية، تظهر بعض قضبان الفولاذ وهي تتدحرج على الطريق السريع. ومرّت عدة سيارات فوق القضبان، لكن شاحنة بيضاء واحدة توقفت فجأة، مما تسبب في اصطدام سيارة ببابها الخلفي.
وقالت شرطة أبوظبي في منشورها: "تجنب مثل هذه المخاطر غير المتوقعة على الطرق؛ لا تتوقف لأي سبب، وتجنب كل ما يشتت انتباهك وركز فقط على القيادة".
التوقف في منتصف الطريق يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط مرورية سوداء.
وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية: «في حال تعطل السيارة، من المهم البقاء بعيداً عن الطريق واستخدام المواقف المخصصة لحالات الطوارئ، واستخدام جانب الطريق الأيمن تحسباً لأي طارئ فقط في حالات الضرورة القصوى».
وأضاف "استخدم إشارات التحذير الرباعية ثم توجه إلى أقرب مخرج".