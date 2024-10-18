توقف مفاجئ على الطريق السريع يتسبب في حادثين

وتوقف أحد السائقين بعد أن رأى مرتبة تطير من شاحنة صغيرة، بينما توقف الآخر بعد أن رأى قضبانًا فولاذية ملقاة على الطريق السريع. في كلتا الحالتين، كان من الممكن تجنب الحوادث المنفصلة إذا ابتعد السائقون عن المخاطر واستمروا في الحركة.