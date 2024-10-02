توقف مؤقت لمركز اتصال "الموارد البشرية والتوطين"

أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين الجمهور بأن عمليات مركز الاتصال التابع لها ستتأثر حتى نهاية هذا الأسبوع، ويأتي ذلك في الوقت الذي يخضع فيه مركز الاتصال التابع للهيئة لتحديثات كبيرة.

وللتواصل مع الوزارة، حثت الأفراد على التواصل معها عبر البريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae، أو من خلال الدردشة عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني وتطبيقها، أو عبر تطبيق واتساب، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويمكن الوصول إلى مركز الاتصال الخاص بالهيئة عادةً على الرقم 600590000، وهو قيد الصيانة حاليًا.