توقف مؤقت لخدمات جوازات السفر في القنصلية السورية

أعلنت القنصلية السورية في دبي، أنها أوقفت مؤقتاً استقبال طلبات تجديد جوازات السفر العاجلة، إلى حين إعادة ربطها بنظام جوازات السفر المركزي في دمشق، بحسب ما أعلنته البعثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.