الإمارات
توقف مؤقت لخدمات جوازات السفر في القنصلية السورية
وأضافت أن القنصلية مستمرة في استقبال كافة المعاملات القنصلية الأخرى.
أعلنت القنصلية السورية في دبي، أنها أوقفت مؤقتاً استقبال طلبات تجديد جوازات السفر العاجلة، إلى حين إعادة ربطها بنظام جوازات السفر المركزي في دمشق، بحسب ما أعلنته البعثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت القنصلية أنها ستعلن عبر صفحتها عن استئناف استقبال طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر فور عودة النظام المركزي للعمل.
وأكدت القنصلية أنها مستمرة في استقبال باقي المعاملات القنصلية.