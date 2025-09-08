توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2025،

وبلغ حجم التجارة غير النفطية مستوى قياسيًا بلغ 370 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مما ساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقارب 50% العام الماضي لتصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي، مما ضمن لدولة الإمارات مكانة بين أكبر عشر دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.