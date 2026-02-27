توقع حالة من عدم الاستقرار الجوي في الإمارات يومي 5 و6 مارس

توقعت الأرصاد الجوية (NCM) حالة من عدم الاستقرار الجوي يومي 5 و6 مارس، وذلك نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه أخدود علوي وكتلة هوائية باردة تتحرك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فمن المتوقع أن تؤدي تشكيلات سحابية متنوعة إلى هطول أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتصبح غزيرة أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية.
ستكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً. وقد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض الأوقات، وسوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.
هذه هي الصورة التي شاركها المركز الوطني للأرصاد لتوضيح الظروف الجوية ليومي 5 و6 مارس:
ستصبح حالة البحر مضطربة تدريجياً في الخليج العربي اعتباراً من ليل الثلاثاء وحتى يوم الخميس. أما في بحر عمان، فستكون الأمواج خفيفة إلى متوسطة، وتصبح مضطربة أحياناً.
يُذكر أن آخر هطول أمطار غزيرة شهدته البلاد كان يومي 18 و19 ديسمبر، حيث اجتاحت أمطار غزيرة ورياح قوية وعواصف رعدية أنحاء الدولة.
وفي ذلك الوقت، كانت وزارة الداخلية قد حثت السكان على تجنب السفر غير الضروري، كما تم نصح القطاع الخاص باتخاذ تدابير احترازية لحماية العمال في الهواء الطلق أثناء الظروف الجوية القاسية.