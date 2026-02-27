توقع حالة من عدم الاستقرار الجوي في الإمارات يومي 5 و6 مارس

ستكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً. وقد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض الأوقات، وسوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.