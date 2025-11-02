الإمارات

توقعات بهطول الأمطار ودرجة الحرارة الصغرى في دبي 22 درجة مئوية

وقد تكون الأجواء رطبة ليل الاثنين وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية
طاقم الخليج تايمز
مع حلول شهر نوفمبر، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا طقسًا أكثر برودة وفترة من الأمطار العرضية، مع احتمال هطول الأمطار في البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في نشرته الجوية، استمرار فرص هطول أمطار خفيفة، يوم الاثنين 3 نوفمبر، مع طقس غائم جزئياً بوجه عام، وظهور السحب على المناطق الساحلية والجزرية.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الساحلية والداخلية طقسا رطبا خلال ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

وتهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، وقد يصبح مضطربا أحيانا غربا بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى 22 درجة مئوية كحد أدنى و33 درجة مئوية كحد أقصى. أما في أبوظبي، فستشهد درجات حرارة دنيا تصل إلى 23 درجة مئوية كحد أقصى و33 درجة مئوية كحد أقصى.

