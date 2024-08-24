توقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم وغداً

من المتوقع هطول أمطار غزيرة أخرى في بعض مناطق الدولة اليوم، مع استمرار هطول بعض الأمطار حتى يوم الأحد، حسب ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن من بين المناطق التي من المتوقع أن تشهد بعض الأمطار اليوم الأجزاء الشرقية والجنوبية من الإمارات.

وفي عصر يوم الجمعة، صاحبت الأمطار تساقط حبات من البرد. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت السحب الكثيفة في بعض المناطق ستجلب حبات البرد مرة أخرى اليوم.

وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس في أغلب مناطق البلاد صحوا إلى غائم جزئيا.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها ما بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، ولكنها قد تتحول إلى نشطة بسرعة 40 كيلومترا في الساعة وتتسبب في إثارة الغبار.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض أجزاء من أبوظبي، و42 درجة مئوية في دبي.

وستكون الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة.