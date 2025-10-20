توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق الإمارات الثلاثاء المقبل

تشهد بعض مناطق دولة الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر هطول المزيد من الأمطار، وذلك وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وأوضح المركز أن هناك احتمالًا لتكوّن بعض السحب الركامية فوق المناطق الشرقية والجنوبية، ما قد يؤدي إلى تساقط الأمطار. وبشكل عام، ستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على مستوى الدولة بين 22 و37 درجة مئوية، حيث ستسجل كل من أبوظبي ودبي درجة حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية.
كما تُشير التوقعات إلى أن الطقس سيصبح رطبًا أثناء الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.
وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
أما البحر، فسيكون خفيفًا إلى معتدل الموج في الخليج العربي، وخفيفًا في بحر عُمان.