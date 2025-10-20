توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق الإمارات الثلاثاء المقبل

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.