توقعات بهطول أمطار على المناطق الساحلية والجزر في الإمارات

ومن المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة، و30 درجة مئوية في دبي. وستسجل الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 18 و20 و16 درجة مئوية على التوالي، وهي نفس درجات الحرارة الدنيا المسجلة يوم الخميس.