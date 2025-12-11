توقعات بهطول أمطار على المناطق الساحلية والجزر في الإمارات

سيكون الطقس في دولة الإمارات يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً في الصباح، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
ومن المتوقع أن يصبح غائماً بحلول الليل وصباح السبت فوق الجزر والسواحل، مع احتمال سقوط أمطار على هذه المناطق.
ومن المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة، و30 درجة مئوية في دبي. وستسجل الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 18 و20 و16 درجة مئوية على التوالي، وهي نفس درجات الحرارة الدنيا المسجلة يوم الخميس.
في المناطق الداخلية، ستتراوح درجات الحرارة بين 11 و31 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 75% في أبوظبي، و65 في المائة في دبي، و85 في المائة في الشارقة.
وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عُمان.