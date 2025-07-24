توقعات باستضافة الإمارات كأس آسيا للكريكيت في سبتمبر

دارت تكهنات كثيرة حول حقوق استضافة نسخة 2025، حيث اختيرت باكستان في البداية كمضيفة. إلا أن التوترات بين مجالس الكريكيت، وخاصة بين باكستان والهند، أبقت المسألة دون حل.