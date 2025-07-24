توقعات باستضافة الإمارات كأس آسيا للكريكيت في سبتمبر

من المقرر الإعلان عن استضافة كأس آسيا خلال أيام قليلة، وفقًا لأمين عام مجلس الكريكيت الآسيوي، ديفاجيت سايكيا. وجاء هذا البيان عقب انعقاد اجتماع المجلس الآسيوي للكريكيت السنوي في دكا اليوم (24 يوليو).
ويأتي هذا البيان وسط تقارير نشرتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام الهندية والمحلية، قالت أن الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستضافة كأس آسيا 2025 في سبتمبر/أيلول المقبل.
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من الأحيان بطولات مجلس الكريكيت الدولي، بما في ذلك كأس العالم T20 وكأس آسيا، بالإضافة إلى استضافة الدوري الهندي الممتاز (IPL).
في وقت سابق من اليوم، خاطب رئيس مجلس الكريكيت الهندي، محسن نقفي، وسائل الإعلام بعد الاجتماع. وصرح نقفي: "سيتم الإعلان قريبًا عن قرار بشأن كأس آسيا. المحادثات مع مجلس الكريكيت الهندي جارية".
وشاركت في هذا الحدث جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 25 دولة.
دارت تكهنات كثيرة حول حقوق استضافة نسخة 2025، حيث اختيرت باكستان في البداية كمضيفة. إلا أن التوترات بين مجالس الكريكيت، وخاصة بين باكستان والهند، أبقت المسألة دون حل.
وأضاف نقفي أن مناقشات إضافية جارية مع البنك المركزي البرازيلي حول مواضيع مختلفة، وستُعلن المزيد من التحديثات قريبًا. واختتم حديثه قائلاً: "نرجو انتظار الإعلان الرسمي".