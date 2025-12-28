توقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة يوم الإثنين في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) رياحاً معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من اتجاهات جنوبية غربية إلى شمالية غربية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة. وقد شاركت الدائرة يوم الأحد إرشادات حول كيفية حماية المرء لنفسه أثناء الطقس المغبر، وشمل ذلك إغلاق جميع النوافذ والأبواب لتجنب التعرض للغبار.