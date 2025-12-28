توقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة يوم الإثنين في الإمارات

سيكون الطقس في الإمارات غائماً مع احتمال هطول أمطار يوم الاثنين، 29 ديسمبر. هناك احتمال لتشكل سحب ركامية، والتي عادة ما ترتبط بهطول الأمطار، فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) رياحاً معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من اتجاهات جنوبية غربية إلى شمالية غربية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة. وقد شاركت الدائرة يوم الأحد إرشادات حول كيفية حماية المرء لنفسه أثناء الطقس المغبر، وشمل ذلك إغلاق جميع النوافذ والأبواب لتجنب التعرض للغبار.
من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة، حيث ستشهد أبوظبي ودبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية و29 درجة مئوية على التوالي. وستشهد الإماراتيان درجات حرارة صغرى تبلغ 19 درجة مئوية و22 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، ستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 15 و28 درجة مئوية.
سيكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.