توقعات بأمطار غزيرة وانخفاض الحرارة في الإمارات غداً

من المتوقع أن يكون الطقس يوم 16 ديسمبر غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.
وتوقّع المركز تكوّن سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية الشرقية والشمالية.
ومن المنتظر أن تشهد دولة الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي هذا الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى نحو 13 درجة مئوية.
وفي يوم 16 ديسمبر، قد تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الدولة، فيما يُتوقع أن ترتفع إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي و30 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في أبوظبي، و22 درجة مئوية في دبي، و15 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وستتراوح معدلات الرطوبة بين 25% و65% في أبوظبي، وبين 30% و55% في دبي.
وتهب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح بين الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، وقد تكون قوية أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال وتدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.
ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، ومتوسطاً وقد يصبح مضطرباً أحياناً في بحر عمان.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، حثّ فيه أفراد الجمهور على اتباع الإرشادات خلال فترة اضطراب الأحوال الجوية التي تمر بها الدولة.