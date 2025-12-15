توقعات بأمطار غزيرة وانخفاض الحرارة في الإمارات غداً

وتهب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح بين الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، وقد تكون قوية أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال وتدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.