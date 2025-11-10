توقعات بأمطار خفيفة ورياح متغيرة في الإمارات يوم الثلاثاء

يمكن لسكان بعض مناطق الإمارات توقع هطول أمطار خفيفة يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المحتمل أن تصبح الأجواء مغبرة أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً فوق الجزر الغربية.
ويرجح أن تتسم الأجواء بالرطوبة خلال ساعات الليل وصباح الأربعاء في بعض المناطق الداخلية.
تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجيًا إلى رياح جنوبية شرقية، وتكون سرعتها متغيرة بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، مع هبات تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة أحيانًا.
سيكون البحر خفيفاً في الخليج العربي وبحر عمان.
أما درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 19 درجة مئوية في الشارقة و23 درجة مئوية في دبي، بينما يسجل أبوظبي درجة حرارة منخفضة تبلغ 21 درجة مئوية.]