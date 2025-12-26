الإمارات

توقعات بأمطار خفيفة على بعض مناطق الإمارات يوم السبت

المركز الوطني للأرصاد يتوقع طقساً غائماً جزئياً وانخفاضاً في درجات الحرارة تزامناً مع فعاليات رأس السنة.
صورة: ملف

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية يوم السبت الموافق 27 ديسمبر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

وبشكل عام، ستكون السماء في البلاد صحوة إلى غائمة جزئياً، وتصبح غائمة أحياناً. كما يُتوقع أن تسود ظروف رطبة ليلاً وصباح الأحد فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ستكون هناك رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.

سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ستتراوح درجات الحرارة بين 12 و26 درجة مئوية، مع تسجيل درجات حرارة صغرى تصل إلى 16 و15 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي. وكانت أقل درجة حرارة سجلت في الدولة يوم الجمعة هي 7.6 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.

