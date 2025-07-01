توفير مكيفات محمولة للمعزين في مقابر العين

تعالج دولة الإمارات العربية المتحدة قضايا ارتفاع درجات الحرارة بمبادرات مثل حظر العمل وقت الظهيرة خلال ساعات الذروة. هذه الاستراحة، التي فُرضت لحماية العمال خلال ذروة حرارة الصيف في البلاد، ستكون من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 سبتمبر.