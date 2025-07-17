توسع نظام المواقف الذكية لـ"مولين" جديدين بأبوظبي

تقدم المزيد من مراكز التسوق والمناطق السياحية ومراكز الأعمال في أبوظبي ودبي الآن مواقف سيارات سلسة وبدون تذاكر وبدون حواجز بفضل باركونيك وسالك كخيار للدفع.
أكدت شركة باركونيك الخاصة لصحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء أن الوحدة مول ودلما مول سيُقدمان خدمة مواقف السيارات المدفوعة ابتداءً من 18 يوليو. وقد تم تركيب كاميرات التعرف الآلي على لوحات أرقام المركبات (ANPR) التي ستُستخدم لتسجيل أرقام لوحات المركبات، وأُضيف كلا المركزين التجاريين في أبوظبي إلى قائمة المراكز التجارية التي تُدير باركونيك عمليات مواقف السيارات فيها. مع ذلك، لن تُفعّل رسوم المواقف قبل يوم الجمعة 18 يوليو.
وفقًا لباركونيك، مواقف السيارات في دلما مول مجانية لأول ثلاث ساعات من الاثنين إلى الجمعة، وطوال اليوم خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. بعد انتهاء الساعات الثلاث المجانية، ستكون الرسوم 10 دراهم للساعة.
ستكون مواقف السيارات مجانية بدون نقد أو تذاكر، مع خيار الدفع عبر سالك. هذا يعني أن رسوم المواقف ستُخصم تلقائيًا من حساب سالك الخاص بمالك السيارة عند الخروج.
لم تُكشف أي تفاصيل بخصوص الوحدة مول. أفادت باركونيك أن رسوم مواقف السيارات لا تزال قيد الدراسة. لن يتم الدفع عبر سالك، ولكن تتوفر خيارات للدفع عبر تطبيق باركونيك أو موقعه الإلكتروني أو من خلال أكشاك الدفع في المول.
وفي الوقت نفسه، في دبي، أصبحت مواقف السيارات في جولدن مايل غاليريا، ومركز التسوق في نخلة جميرا؛ ومركز تاون مول في جبل علي ومجمع دبي للاستثمار؛ ومدينة دبي الرياضية (مواقف السيارات السطحية ومتعددة الطوابق)؛ وقطار النخلة أحادي السكك الحديدية تُدار الآن من قبل شركة باركونيك.
مواقف السيارات في هذه المنشآت والمناطق متاحة بدون نقد أو تذكرة، مع وجود سالك كخيار للدفع.
في نوفمبر من العام الماضي، أبرمت باركونيك شراكة مع شركة سالك ش.م.ع، مشغلة بوابة التعرفة المرورية في دبي، حيث ستروج باركونيك لسالك كقناة الدفع المفضلة لعملائها. هذا يعني خصم رسوم مواقف السيارات تلقائيًا من حساب سالك الخاص بمالك السيارة.
لا توجد حواجز وقوف في معظم المناطق، مما يسمح للسائقين بالدخول، الركن، والخروج. يستخدم النظام كاميرات التعرف الآلي على لوحات الأرقام (ANPR) لالتقاط رقم لوحة السيارة وتحديد رسوم وقوف السيارات المستحقة.