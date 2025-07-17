توسع نظام المواقف الذكية لـ"مولين" جديدين بأبوظبي

أكدت شركة باركونيك الخاصة لصحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء أن الوحدة مول ودلما مول سيُقدمان خدمة مواقف السيارات المدفوعة ابتداءً من 18 يوليو. وقد تم تركيب كاميرات التعرف الآلي على لوحات أرقام المركبات (ANPR) التي ستُستخدم لتسجيل أرقام لوحات المركبات، وأُضيف كلا المركزين التجاريين في أبوظبي إلى قائمة المراكز التجارية التي تُدير باركونيك عمليات مواقف السيارات فيها. مع ذلك، لن تُفعّل رسوم المواقف قبل يوم الجمعة 18 يوليو.