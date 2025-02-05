توسعة شاطئ عجمان إلى 220 ألف متر مربع تتضمن مساراً للدراجات الهوائية

وأكد المهيري أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم إنجازهما بنجاح، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في مارس 2025، كما ستستمر أعمال التشجير والتجميل، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال الإضافية بحلول أغسطس 2025.