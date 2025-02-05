توسعة شاطئ عجمان إلى 220 ألف متر مربع تتضمن مساراً للدراجات الهوائية
تعمل عجمان على توسعة شاطئها إلى 220 ألف متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية بمقدار 165 ألف متر مربع، ضمن استراتيجيتها للتنمية الحضرية المستدامة.
وسيضم مشروع الشاطئ الضخم أيضًا 300 ألف متر مربع من المساحات الخضراء لتعزيز الأماكن العامة للسكان والزوار.
ومن بين الميزات الرئيسية للمشروع مسار للدراجات الهوائية بطول 2500 متر، بالإضافة إلى ممر مخصص للمشاة ومناطق خضراء على طول الكورنيش.
وقال محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في عجمان: "يتماشى المشروع مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إنشاء مساحات حضرية حديثة ومستدامة تلبي الأنشطة الترفيهية والرياضية. ومن خلال دمج المساحات الخضراء والمرافق الرياضية المخصصة، نهدف إلى تعزيز جودة الحياة في عجمان وتعزيز جاذبيتها كوجهة ترفيهية".
تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والمهيري، اليوم الأربعاء، مشروع الشاطئ.
تعزيز السياحة الصديقة للبيئة
وأكد المهيري أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم إنجازهما بنجاح، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في مارس 2025، كما ستستمر أعمال التشجير والتجميل، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال الإضافية بحلول أغسطس 2025.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية عجمان للتنمية الحضرية الأوسع نطاقاً، والتي تهدف إلى توسيع سواحلها، وتعزيز السياحة الصديقة للبيئة، وتحسين الوصول العام إلى المساحات الترفيهية. ومن المتوقع أن يعزز المشروع السياحة المحلية والنشاط الاقتصادي، ويخلق فرصاً جديدة للشركات ويعزز مكانة الإمارة كمدينة ديناميكية ومستدامة.