توحيد رسوم شحن السيارات الكهربائية: فوائد وتحديات
يستعد أصحاب المركبات الكهربائية لدفع مئات الدراهم الإضافية شهرياً، حسب استخدامهم ونوع الشحن، بعد الإعلان مؤخراً عن أسعار موحدة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات.
ولكن في نفس السياق، قالوا أيضاً إنها ستضمن إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى شواحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، مما يقلل الازدحام حول الشواحن الفائقة.
يأتي ذلك بعد أن قدم مجلس الوزراء الإماراتي هيكل رسوم جديد لخدمات شحن السيارات الكهربائية في الأماكن العامة. وستكون خدمة الشحن السريع الآن بحد أدنى 1.20 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة، في حين أن خدمة الشحن البطيء ستكون بحد أدنى 0.70 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة.
وتختلف الأسعار حالياً في محطات الشحن بشكل كبير، حيث يتم تقديم بعضها مجاناً.
وفي الوقت نفسه، يسعى سكان الإمارات العربية المتحدة للحصول على توضيح بشأن ما إذا كانت هذه الرسوم ستمتد لتشمل البنى التحتية الخاصة، مثل خدمات الشحن الفائق المجانية التي تقدمها شركة "تيسلا".
وفي حين أن التوقيت الدقيق وطريقة تطبيق الرسوم الموحدة الجديدة لم يتضح على الفور، إلا أن قرار مجلس الوزراء ينص على أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية. وبالتالي فإن القرار قد يصبح ساري المفعول اعتباراً من 6 سبتمبر.
خفض أوقات الانتظار، وتسريع الطاقة المتجددة
تسليط الضوء على تأثير هذه التعديل على المستخدمين النهائيين والمواطنين والمقيمين وتوسيع هذه الرسوم لتشمل محطات الشحن الخاصة لن يؤدي فقط إلى تقليل أوقات الانتظار في المحطات المزدحمة، بل سيؤدي أيضاً إلى تعزيز اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر بديل موثوق.
وقالت المواطنة الإماراتية هدى الهاشمي: “يهدف هيكل الرسوم الجديد إلى توحيد تكلفة شحن المركبات الكهربائية عبر محطات الشحن العامة. ولكن ما إذا كان الأمر نفسه سينطبق على شواحن تيسلا أم لا، فلا يزال يتعين علينا رؤيته.
يكرر أصحاب المركبات الكهربائية الأخرى أن مالكي تيسلا Tesla يمكنهم بسهولة العثور على محطات الشحن المتوفرة على نطاق واسع في مراكز التسوق، وتقدم العديد من شركات تصنيع السيارات حوافز شحن مجانية للمركبات الكهربائية، مثل Tesla.
"ومع ذلك، أنا لا أمتلك سيارة تيسلا، وسيارتي أرخص بكثير، مما يجعل الشحن أكثر صعوبة بعض الشيء. أنا أملك سيارة فولكس فاجن ID.4 التي تدعم الشحن السريع ولكن السرعة الفعلية يمكن أن تكون أبطأ من بعض المنافسين، خاصة على أجهزة الشحن الأقل قوة. لقد قمت بتركيب منفذ شحن في الفيلا الخاصة بي، لذا فإن استخدام أجهزة الشحن العامة محدود في حالتي، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك أو إذا كنت أعاني من قلق بشأن النطاق. وأضافت: "لكنها خطوة مرحب بها".
اعتباراً من 1 يونيو 2023، بلغت تكلفة شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن العامة 38 فلساً لكل كيلوواط في الساعة + رسوم الوقود الإضافية لكل كيلوواط في الساعة + ضريبة القيمة المضافة للمستخدمين التجاريين وغير التجاريين المسجلين في EV Green Charger.
المعدلات المعدلة معقولة
وبالمثل، ترى ساجدة علم، المقيمة في فلسطين، أنه على الرغم من أنه لم يتضح بعد مدى نجاح هذه الخطوة بالنسبة لجميع المستخدمين النهائيين، إلا أنها بالتأكيد محاولة واضحة لتوحيد الأسعار من خلال توحيد رسوم الشحن.
"سيتعين على المستخدمين الحاليين أن يدفعوا مبلغاً أكبر بشكل هامشي، حيث يصرفون بضع مئات إضافية على أساس شهري. هذا هو الفرق الوحيد. أعتقد أنه سيؤثر فقط على موفري الشحن العام. ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على الكيانات غير الحكومية والبنى التحتية الخاصة مثل تسلا. لكن المعدلات الحالية تبدو معقولة. ولا يزال سعره أقل تكلفة من الوقود الأحفوري."
تتوفر في دبي مواقف سيارات خضراء تقدم هذه الخدمات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي. تتيح هذه الخدمة للعملاء الذين لديهم حسابات لدى ديوا وكذلك المستخدمين الضيوف غير المسجلين، إمكانية شحن مركباتهم الكهربائية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على محطات شحن ديوا جرين.
بالنسبة للمستخدمين المسجلين، يمكن أن تتم عملية الدفع من خلال فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي.
تحديات العثور على شاحن فائق
"أعتقد كمستخدم لشركة تيسلا Tesla، أن المشكلة الأكبر كانت الشحن، كما هو الحال مع الكثير من السيارات الكهربائية الأخرى. اشترى والداي سيارة تيسلا منذ فترة طويلة عندما لم يكن هناك مثل هذا التوجه. في هذه الأيام، يوجد الكثير من سيارات أجرة تيسلا وهم الذين يستهلكون الشواحن الفائقة. قالت "فيوميكا أغاروال"، التي أنهت مؤخراً برنامجها الجامعي في جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة: "لكنني أشك في أنه سيتم فرض هذه الرسوم على شواحن تيسلا، لأنها خاصة".
أقل من ساعتين للشحن الكامل
وأوضحت أن الشاحن الفائق يشحن سيارة تيسلا الخاصة بها خلال 45 دقيقة. "في معظم الأوقات، تكون أجهزة شحن السيارات الكهربائية مشغولة عندما نذهب إلى المركز التجاري، لذلك قمنا بتركيب محطة شحن في المنزل العام الماضي. يستغرق شحن السيارة بالكامل أقل من ساعتين أو ما يزيد قليلاً عن ساعتين إذا كنت تشحن ببطارية منخفضة جداً. إذا كان الشحن بنسبة 30-40 بالمائة، فسيستغرق الأمر حوالي 1-1.5 ساعة. وقالت: "يتوقف تلقائياً لأنه يتعين عليك وضع حد إذا كنت تريد شحن ما يصل إلى 80-100 بالمائة". ويرتبط الشحن في المنزل بفاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي.
وفي الوقت نفسه، يتمتع المقيمون الذين يسافرون بالسيارات الكهربائية إلى المطار بميزة واضحة.
وأضافت: «ذهبت إلى المطار قبل يومين وتفاجأت للغاية برؤية شواحن هيئة كهرباء ومياه دبي بجوار موقف السيارات. لسوء الحظ، لم تكن البطاقة معي في ذلك الوقت وإلا كنت سأستخدمها حيث كان لدي ساعتين من مواقف السيارات المجانية في المطار. في المرة القادمة التي أزور فيها المطار، سأتأكد من أنني أحمل البطاقة وأستخدم مواقف مجانية للسيارات حيث أن مكان انتظار السيارات الكهربائية مجاني.
الشحن في الفنادق
ومن المثير للاهتمام أن بعض السكان يجدون أيضاً مواقع مبتكرة لشحن سياراتهم. "الشحن بنسبة 100 في المائة يكفي لمسافة 500 كيلومتر تقريباً ولدي محطة شحن في المنزل. المرة الوحيدة التي اضطررت فيها إلى شحن سيارتي الكهربائية في الخارج كانت عندما كنت في أبوظبي. قال تشاند جوريا، الذي اشترى سيارة موديل Y Tesla في يناير/كانون الثاني 2024 من مزاد الإمارات: “كنت أعمل ببطارية منخفضة وتوقفت عند أحد الفنادق في العاصمة لشحن سيارتي”.