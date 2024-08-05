توحيد رسوم شحن السيارات الكهربائية: فوائد وتحديات

يأتي ذلك بعد أن قدم مجلس الوزراء الإماراتي هيكل رسوم جديد لخدمات شحن السيارات الكهربائية في الأماكن العامة. وستكون خدمة الشحن السريع الآن بحد أدنى 1.20 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة، في حين أن خدمة الشحن البطيء ستكون بحد أدنى 0.70 درهم + ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة.

وتختلف الأسعار حالياً في محطات الشحن بشكل كبير، حيث يتم تقديم بعضها مجاناً.