توجيهات للباكستانيين: تذاكر طيران ذهاب وعودة تجنباً لموافقات إضافية

من الأفضل السياح القادمين من باكستان إلى الإمارات شراء تذاكر طيران ذهاب وعودة من شركة الطيران نفسها لتجنب عناء انتظار الموافقات الإضافية.
مؤخراً، أوصى المسؤولون وشركات الطيران في الدولة الجنوب آسيوية مواطنيهم بالالتزام بجميع متطلبات تأشيرة الزيارة، مثل إثبات مكان الإقامة، وتوفر الأموال الكافية نقداً وبطاقات الائتمان، وحجز تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً. ويُمنع الركاب الذين لا يستوفون جميع المتطلبات من صعود الطائرة.
وقالت شركة الطيران: "لتسهيل العملية، نوصي بشراء تذاكر الذهاب والعودة من شركة "سيرين إير" وقد تتطلب التذاكر من شركات طيران أخرى موافقات إضافية عند تسجيل الوصول".
وقالت شركة طيران خاصة أخرى تدعى "إيربلو" إن المسافرين بتأشيرة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة بتذكرة عودة من شركة طيران أخرى سيتعين عليهم الحصول على موافقة من السلطات الإماراتية قبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة.
وطلبت الشركة من حاملي تأشيرات الزيارة أن يكون لديهم تذكرة عودة صالحة خلال مدة التأشيرة وحجز فندق مؤكد، أو في حالة الإقامة مع الأصدقاء أو الأقارب عليهم إثبات عنوانهم وتوفير معلومات بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمضيف. وقالت الشركة: "سيجمع الموظفون حجوزات الفنادق وإثبات الإقامة ونسخ من تذاكر العودة من شركات الطيران الأخرى أثناء تسجيل الوصول".
وتتمتع الخطوط الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان بمعدلات إشغال عالية نظراً لوجود عدد كبير من السياح والمواطنين الباكستانيين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات. ويعيش في الإمارات العربية المتحدة حالياً 1.7 مليون مواطن باكستاني. بالإضافة إلى ذلك، يسافر ملايين الأشخاص من الدولة الواقعة في جنوب آسيا كل عام إلى الإمارات العربية المتحدة للسياحة والبحث عن فرص عمل.
وقالت شركة "فلاي جناح"، المشغلة لرحلات إلى مدن مختلفة بين الإمارات وباكستان: "يتعين على الركاب الحصول على تذكرة عودة صالحة خلال فترة صلاحية التأشيرة. ويجب أن يكون لدى الركاب حجز فندقي مؤكد أو عنوان إقامة مع رقم هاتف صالح. ويجب أن يكون لدى الركاب ما لا يقل عن 500 دولار نقداً (1835 درهماً إماراتياً) أو بطاقة ائتمان باسمهم لتغطية إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة. وسيتم منع الركاب الذين لا يستوفون المتطلبات من الصعود إلى الطائرة في مطار المغادرة".
وفي وقت سابق، حث فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الإمارات، مواطنيه على التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات التأشيرة السياحية وعدم البحث عن وظائف في الإمارات ا عند الحصول على تأشيرة سياحية.
وقال نياز الترمذي في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز:"يجب أن يكون لدى الباكستانيين القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة تأشيرة زيارة وتذكرة عودة ومبلغ 3000 درهم وإقامة فندقية. عند القدوم بتأشيرة سياحية، يجب أن يكون الغرض السياحة فقط حيث توجد الكثير من الفرص للسياحة مثل المتاحف والمساجد ومراكز التسوق وما إلى ذلك. يجب عدم محاولة العثور على وظائف عند الحصول على تأشيرة سياحية. أولئك الذين يبحثون عن وظائف يجب أن يأتوا إلى الإمارات بتأشيرة عمل".