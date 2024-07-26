توجيهات جديدة لفحص الأطفال حديثي الولادة في الإمارات

أعلن يوم الجمعة عن المبادئ التوجيهية الجديدة لفحص حديثي الولادة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المبادئ التوجيهية الوطنية لفحص حديثي الولادة، والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات الفحص الطبي للأطفال المولودين في الدولة، للمساعدة في منع حدوث مضاعفات صحية مبكرة من خلال توحيد قائمة الاختبارات المعملية والسريرية المطلوبة وتحديد المختبرات المرجعية المعينة على مستوى البلاد.

وتشمل الإجراءات اختبارات بقعة الدم، والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، واضطرابات التمثيل الغذائي والغدد الصماء، بالإضافة إلى فحص تشوهات السمع وعيوب القلب وغيرها من التشوهات الخلقية الحرجة.

وستعمل إرشادات الفحص - التي سيتم تنفيذها في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة - على إنشاء قاعدة بيانات حول الأمراض الوراثية ورفع وعي المجتمع حول أهمية الفحص المبكر لحديثي الولادة.