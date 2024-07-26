توجيهات جديدة لفحص الأطفال حديثي الولادة في الإمارات
أعلن يوم الجمعة عن المبادئ التوجيهية الجديدة لفحص حديثي الولادة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المبادئ التوجيهية الوطنية لفحص حديثي الولادة، والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات الفحص الطبي للأطفال المولودين في الدولة، للمساعدة في منع حدوث مضاعفات صحية مبكرة من خلال توحيد قائمة الاختبارات المعملية والسريرية المطلوبة وتحديد المختبرات المرجعية المعينة على مستوى البلاد.
وتشمل الإجراءات اختبارات بقعة الدم، والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، واضطرابات التمثيل الغذائي والغدد الصماء، بالإضافة إلى فحص تشوهات السمع وعيوب القلب وغيرها من التشوهات الخلقية الحرجة.
وستعمل إرشادات الفحص - التي سيتم تنفيذها في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة - على إنشاء قاعدة بيانات حول الأمراض الوراثية ورفع وعي المجتمع حول أهمية الفحص المبكر لحديثي الولادة.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة: إن ضمان صحة الأطفال حديثي الولادة يمثل أولوية قصوى وتلتزم الوزارة بتقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية شاملة تلتزم بأحدث المعايير الدولية.
إجراء فحص حديثي الولادة
وفقاً للأطباء، يتم إجراء الفحص الأول بعد 24 إلى 48 ساعة من ولادة الرضيع، ومن الأفضل قبل مغادرة الرضيع المستشفى.
وقالت الدكتورة "ماماتا بوترا"، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن الاختبارات الثلاثة هي اختبار وخز الكعب (لأخذ عينات من دم الطفل)؛ اختبار السمع؛ واختبار قياس التأكسج النبضي (طريقة غير جراحية تستخدم لقياس مستوى الأكسجين في الدم).
وأضافت :"توفر اختبارات فحص حديثي الولادة فوائد لا جدال فيها لأنها تساعد في التشخيص المبكر وعلاج الاضطرابات الحرجة. اختبارات الفحص بسيطة وتفتقر إلى التدخل الجراحي. وقالت لخليج تايمز: إنها بالتأكيد تقلل من معدلات الإصابة بالمرض والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة وتضمن أعلى مستويات الجودة في الرعاية".
أهداف فحص الرضع
يمكن أن تكشف الاختبارات عن المشكلات الصحية التي قد تحتاج إلى علاج في أقرب وقت ممكن، مما يمنح الأطفال أفضل فرصة ممكنة للنمو والتطور الصحي. يمكن أن يساعد فحص حديثي الولادة أيضاً في تحديد الحالات الصحية النادرة، خاصة عند الرضع الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة.
وفي حديثها عن إرشادات الفحص الموحدة، قالت الدكتورة سماح سعد الفاضل، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى زليخة بالشارقة: “بصفتي طبيبة أمراض نساء، أجد المبادئ التوجيهية ذات أهمية قصوى لأن العديد من التشوهات الخلقية لدى الأطفال حديثي الولادة – وخاصة مشاكل القلب والسمع – تركت دون تشخيص وغير معترف بها في وقت الولادة".
وأضافت: "على الرغم من أنها قد تفرض بعض الضغوط المالية والبشرية على السلطات الصحية، إلا أن الاختبارات ستعمل بالتأكيد على تحسين صحة الأطفال حديثي الولادة والأطفال على المدى الطويل".
وقال الدكتور "إغناتيوس إدوين دسوزا"، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى جامعة ثومبي: "يحدد الفحص الجديد في منشأتنا أكثر من 50 حالة وراثية نادرة ولكنها خطيرة من خلال تحليل عينة الدم. ويشمل الاختبار مجموعة من الاضطرابات، بما في ذلك اعتلالات التمثيل الغذائي والغدد الصماء والهيموجلوبين، بالإضافة إلى التليف الكيسي".
وأكد قائلاً: "من خلال الكشف عن مشكلات مثل قدرة الطفل على معالجة المغذيات، والاختلالات الهرمونية، وخصائص الدم، والحالات المحتملة التي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي أو سوء الامتصاص، سيوفر الفحص تدخلاً مبكراً ويمنع حدوث مضاعفات خطيرة مما يؤدي إلى فوائد صحية طويلة الأمد للمولود الجديد."