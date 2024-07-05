توجه لإنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية في دبي

وأضاف :"يمكن أن يشكل القانون والقرصنة مزيجاً صعباً، حيث أن القضاة في كثير من الأحيان لا يفهمون بشكل كامل الجوانب الفنية للاختراق والأدلة الرقمية"، موضحاً أنه لكي يكون هناك نظام أمني يحقق أهداف الحكومة لا بد من إنشاء محكمة متخصصة.