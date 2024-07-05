توجه لإنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية في دبي
اقترح أحد كبار المدعين العامين في دبي إنشاء محكمة خاصة لقضايا الجرائم الإلكترونية، حيث يفتقر بعض القضاة إلى الفهم العميق للقرصنة والطب الشرعي الرقمي.
وقال الدكتور خالد علي الجنيبي، رئيس نيابة أول في نيابة دبي، خلال ندوة يوم الخميس، إن النظام القضائي الحالي يواجه صعوبات في مواكبة تعقيدات الجرائم الإلكترونية.
وأضاف :"يمكن أن يشكل القانون والقرصنة مزيجاً صعباً، حيث أن القضاة في كثير من الأحيان لا يفهمون بشكل كامل الجوانب الفنية للاختراق والأدلة الرقمية"، موضحاً أنه لكي يكون هناك نظام أمني يحقق أهداف الحكومة لا بد من إنشاء محكمة متخصصة.
واقترح إنشاء محاكم متخصصة تضم قضاة لديهم خبرة في الأمن السيبراني والطب الشرعي الرقمي، وستكون هذه المحاكم مجهزة للتعامل مع العدد المتزايد من القضايا التي تنطوي على الاحتيال عبر الإنترنت وانتهاك البيانات وغيرها من الجرائم المتعلقة بالإنترنت.
وقال الجنيبي: "هناك قضاة يجب أن يتخصصوا في هذه القضايا، ونحن بحاجة إلى نيابات متخصصة للتعامل مع الجرائم الرقمية والإلكترونية، حتى نتمكّن من التحقيق في الجرائم الإلكترونية في دبي ومحاكمتها والفصل فيها بشكل أكثر فعالية".
وعرض المدعي العام الاقتراح في ندوة بعنوان "جرائم المستقبل ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة" بحضور الفريق "ضاحي خلفان تميم" نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
كما تناولت الندوة موضوعات تتعلق بجرائم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتزييف العميق وسبل مواجهتها، إلى جانب تحليل البيانات الضخمة.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، تتزايد أيضاً المخاطر المرتبطة بارتكاب الجرائم الإلكترونية. كما أكد الفريق "ضاحي خلفان تميم" على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية، الخاصة والأكاديمية، لتعزيز الأمن السيبراني وتطوير الحلول المبتكرة.
وشدد "تميم" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدام التقنيات الحديثة لارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون عبر الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية.
كما دعا المتحدثون في الندوة إلى تشكيل فرق متخصصة لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية وتطوير المحتوى التوعوي حول الجرائم الإلكترونية، كما اقترحوا استراتيجية وطنية لحوسبة الكمية وتطوير التشريعات التي تواكب التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات عن بعد.
وسلط الدكتور "سعيد الظاهري"، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، الضوء على الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وقال إنه في حين أن الحكومات تستخدمه لتحسين وتعزيز الأمن، فإنه يستخدم أيضا من قبل أولئك الذين يخترقون الأنظمة الإلكترونية. وشدد على ضرورة اتباع نهج استباقي ووقائي من الجرائم المستقبلية.