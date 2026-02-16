تواضع الكبار.. حمدان بن محمد يقدم لـ "مايد" درساً في العطاء ويُهدي وردته لـ "وزير الأمل"

في حفل جائزة "صناع الأمل العربي" يوم الأحد 15 فبراير، لم يقتصر التكريم على العاملين في المجال الإنساني لعملهم المتميز فحسب، بل شمل أيضاً طفلاً صغيراً قرر استجماع شجاعته والسير نحو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنفسه.

خلال الحفل الذي أقيم في "كوكا كولا أرينا" بدبي، كان سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسير مع وفد مرافق، يرافقه شقيقاه الشيخ سمو مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عندما برز مايد عمر من بين الحشود ليعطي وردة لسموه.

وبابتسامة تعلو وجهه، استأذن مايد القائد أولاً ليعطيه الهدية. وبينما تسلم القائد الهدية، قال الطفل الصغير: "سموّك، أنا أحبك كثيراً". فسأله سمو الشيخ حمدان عن اسمه، فأجاب: "مايد عمر".

بعد ذلك، سأل ولي العهد الطفل الصغير بلطف عما إذا كان بإمكانه إعطاء الهدية لشخص آخر. وبعد أن شرح لمايد بصبر السبب وراء تصرفه، استدعى القائد سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ليقدم له الهدية.

وكان العطر، الذي عُين مؤخراً وزيراً بعد صدور مرسوم اتحادي من رئيس الدولة في 30 يناير 2026، هو المسؤول عن تنظيم حدث صناع الأمل العربي بالكامل.

وعند إهدائه الوردة، شوهد الوزير وهو يسأل سمو ولي العهد بذهول وعلامات تعجب عما إذا كانت الوردة له حقاً، وقال ممازحاً: "وردة؟ لكن الوردة يجب أن يكون لونها أحمر"، وهو ما جعل مايد يضحك. ثم أثنى سعيد محمد العطر على القائد بغزارة، غامراً إياه بعبارات التقدير والدعوات.

وقد امتلأ قسم التعليقات بالثناء على لفتة القائد، وكذلك على شخصية الطفل الشجاعة والمرحة، حيث أشاد رواد الإنترنت بالطريقة الصبورة في الشرح للطفل وطبيعة الطفل المتفهمة.