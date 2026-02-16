تواضع الكبار.. حمدان بن محمد يقدم لـ "مايد" درساً في العطاء ويُهدي وردته لـ "وزير الأمل"

في حفل جائزة "صناع الأمل العربي" يوم الأحد 15 فبراير، لم يقتصر التكريم على العاملين في المجال الإنساني لعملهم المتميز فحسب، بل شمل أيضاً طفلاً صغيراً قرر استجماع شجاعته والسير نحو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنفسه.
خلال الحفل الذي أقيم في "كوكا كولا أرينا" بدبي، كان سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسير مع وفد مرافق، يرافقه شقيقاه الشيخ سمو مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عندما برز مايد عمر من بين الحشود ليعطي وردة لسموه.
وبابتسامة تعلو وجهه، استأذن مايد القائد أولاً ليعطيه الهدية. وبينما تسلم القائد الهدية، قال الطفل الصغير: "سموّك، أنا أحبك كثيراً". فسأله سمو الشيخ حمدان عن اسمه، فأجاب: "مايد عمر".
بعد ذلك، سأل ولي العهد الطفل الصغير بلطف عما إذا كان بإمكانه إعطاء الهدية لشخص آخر. وبعد أن شرح لمايد بصبر السبب وراء تصرفه، استدعى القائد سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ليقدم له الهدية.
وكان العطر، الذي عُين مؤخراً وزيراً بعد صدور مرسوم اتحادي من رئيس الدولة في 30 يناير 2026، هو المسؤول عن تنظيم حدث صناع الأمل العربي بالكامل.
وعند إهدائه الوردة، شوهد الوزير وهو يسأل سمو ولي العهد بذهول وعلامات تعجب عما إذا كانت الوردة له حقاً، وقال ممازحاً: "وردة؟ لكن الوردة يجب أن يكون لونها أحمر"، وهو ما جعل مايد يضحك. ثم أثنى سعيد محمد العطر على القائد بغزارة، غامراً إياه بعبارات التقدير والدعوات.
وقد امتلأ قسم التعليقات بالثناء على لفتة القائد، وكذلك على شخصية الطفل الشجاعة والمرحة، حيث أشاد رواد الإنترنت بالطريقة الصبورة في الشرح للطفل وطبيعة الطفل المتفهمة.
يشرف سعيد محمد العطر على استراتيجية ومنظومة الاتصال الحكومي لدولة الإمارات ويديرها ويتابعها. كما يدير الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تنفذها الوزارات والجهات الاتحادية، ويوفر الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء الإماراتي.
يشغل العطر أيضاً منصب المدير العام للمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث ساهم في إطلاق العديد من المشاريع الإنسانية والمبادرات الرئيسية ذات الأثر العربي والدولي.
والوزير هو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة، كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة.
فوزية جبارة محمودي
هذا العام، مُنح اللقب المرموق "صانع الأمل العربي" لفوزية جبارة محمودي من المغرب، التي فازت بالجائزة النقدية وقدرها مليون درهم. كما وجه الشيخ حمدان بتكريم المتأهلين النهائيين الآخرين، هند الهجري من الكويت، وعبد الرحمن رئيس من المغرب، ومنحهما جوائز نقدية بقيمة مليون درهم لكل منهما، لتصل القيمة الإجمالية للجوائز الممنوحة خلال الدورة السادسة لمبادرة صناع الأمل العربي إلى 3 ملايين درهم.
حصلت فوزية جبارة محمودي على أعلى عدد من الأصوات خلال الحفل الختامي للمبادرة، تقديراً لمبادرتها "عملية الابتسامة" (Operation Smile). وتعود قصة فوزية إلى عام 1999، عندما أسست هذه المؤسسة المخصصة لتوفير رعاية مجانية وشاملة للأطفال الذين يولدون بشفة أرنبية وشق في الحلق، مع التزام بالرعاية يمتد من الولادة وحتى البلوغ.
تدير المؤسسة حالياً ثلاثة مراكز طبية متخصصة في الدار البيضاء والجديدة ووجدة، مع مرفق رابع يقترب من الاكتمال في مراكش. وقد أجرت المؤسسة 164 بعثة طبية متنقلة عبر 30 مدينة. كانت هذه البعثات المكثفة التي تستغرق خمسة أيام تفحص ما بين 100 إلى 150 حالة وتجري ما معدله 90 عملية جراحية. ومنذ انطلاقها، وبدعم من أكثر من 650 متطوعاً من جميع أنحاء المغرب، نجحت "عملية الابتسامة" في إجراء أكثر من 19,000 عملية جراحية وقدمت خدمات رعاية الأسنان لأكثر من 120,000 فرد.
هند الهاجري
بدأت الرحلة الملهمة لصانعة الأمل الكويتية هند الهاجري أثناء تطوعها كمعلمة في تنزانيا. كان العديد من طلابها أيتاماً، وكانت هند تزور منازلهم في زنجبار بشكل متكرر لتقديم الدعم. وخلال موسم الأمطار، شاهدت العديد من هذه المنازل تنهار، مما أجبر الأشقاء في كثير من الأحيان على الانفصال وإرسالهم للعيش مع عائلات مختلفة تعاني تحت خط الفقر ولا تستطيع توفير أبسط الضروريات.
وبعزيمة قوية لمنع تشتت هذه العائلات، اتخذت هند إجراءً فورياً؛ حيث اشترت قطعة أرض وبنت سكناً كبيراً أطلقت عليه اسم "بيت فاطمة". وبعد ست سنوات، أصبح بيت فاطمة ملاذاً لـ 47 طفلاً (20 فتاة و27 صبياً)، حيث يوفر لهم ما هو أكثر من المأوى؛ إذ يمنحهم الأمان والكرامة والثقة للسعي نحو مستقبل مشرق. واليوم، تعيش هند في زنجبار إلى جانب الأطفال، وتعرف قصة كل واحد منهم عن ظهر قلب وتشرف شخصياً على كل تفاصيل حياتهم اليومية.
عبد الرحمن رئيس
أصبح اسم صانع الأمل المغربي عبد الرحمن رئيس مرادفاً لـ "سرور"، وهي مبادرة إنسانية مخصصة لدعم الأرامل والنساء المحتاجات في جميع أنحاء المغرب. عبد الرحمن، وهو صانع محتوى، يسافر إلى القرى الريفية النائية التي غالباً ما تتجاهلها مسارات المساعدات التقليدية، ويزور متاجر البقالة المحلية لتسديد ديون الأرامل اللاتي يكافحن لإعالة أسرهن.
وباعتباره جسراً موثوقاً للعمل الخيري، يجمع التبرعات المجهولة ويضمن وصولها إلى الفئات الأكثر ضعفاً في أبعد مناطق المغرب. ويوثق عبد الرحمن هذه الرحلات على يوتيوب لترسيخ ثقافة التضامن، مع حماية كرامة المستفيدين بصرامة من خلال عدم إظهار وجوههم أبداً. وقد ساعدت مبادرته لتخفيف الديون بالفعل أكثر من 7,000 شخص. وإلى جانب المساعدات المالية، يقود مشاريع لحفر الآبار وبناء المنازل ورعاية رحلات العمرة.
انطلقت مبادرة صناع الأمل العربي في عام 2017 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي نشر إعلاناً مبتكراً على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي يعرض وظيفة لمنصب "صانع أمل" مقابل مكافأة قدرها مليون درهم. قوبل الإعلان باستجابة مذهلة، حيث تم تقديم أكثر من 65,000 طلب من قبل أفراد ومجموعات تطوعية ومنظمات إنسانية ومجتمعية من جميع أنحاء العالم العربي، وهو ما تجاوز بكثير الهدف الأصلي للمبادرة البالغ 20,000 طلب.
تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على هؤلاء الأبطال المجهولين – الرجال والنساء الذين يكرسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة المحتاجين وتحسين الحياة. كما تسعى إلى تضخيم قصصهم ومشاريعهم من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وزيادة الاعتراف بهم داخل مجتمعاتهم وعبر العالم العربي، سعياً لتعزيز ثقافة الأمل والإيجابية ومكافأة السخاء والعطاء، وإبراز نماذج شابة ملهمة للتغيير الإيجابي.
(مع مساهمات من وكالة أنباء الإمارات - وام)