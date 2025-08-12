تواصل فرص هطول الأمطار بالإمارات اليوم

رغم انتهاء ذروة الصيف في الإمارات العربية المتحدة، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة. ومع ذلك، بدأ السكان ينعمون ببعض الراحة بفضل هطول الأمطار المتكررة في مختلف أنحاء البلاد.
يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار يوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، مع احتمال تشكل سحب حملية بحلول فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الشرقية، وهي المنطقة التي شهدت أمطاراً غزيرة وبرداً يوم 10 أغسطس/آب.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، في وقت سابق، هطول أمطار من الأحد 10 أغسطس/آب إلى الثلاثاء 12 أغسطس/آب.
يكون الطقس يوم الثلاثاء صحوًا إلى غائم جزئيًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
في دبي والشارقة، من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية، بينما ستكون أدنى درجة حرارة في الإمارتين 32 و31 درجة مئوية. ستشهد أبوظبي اليوم درجات حرارة عظمى تبلغ 44 درجة مئوية، وحد أدنى 32 درجة مئوية.