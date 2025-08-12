تواصل فرص هطول الأمطار بالإمارات اليوم

يكون الطقس يوم الثلاثاء صحوًا إلى غائم جزئيًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.