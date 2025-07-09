تواصل انخفاض اسعار الذهب بدبي

واصلت أسعار الذهب اتجاهها نحو الانخفاض في دبي حيث تم تداول الذهب عيار 24 بأقل من 400 درهم للجرام، مما أتاح الفرصة للمتسوقين في الإمارات للاستفادة من الأسعار المنخفضة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح الأربعاء 397.0 درهم، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 و21 و18 367.75 و352.5 و302.25 درهم على التوالي.

شهدت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، متجاوزةً حاجز 400 درهم للغرام، مما أتاح فرصةً لسكان الإمارات الراغبين في شراء المعادن النفيسة عند انخفاض الأسعار إلى ما دون 400 درهم للغرام. وبلغ سعر الذهب الفوري 3,294.19 دولارًا للأونصة، بانخفاض قدره 0.47% في التعاملات الصباحية.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن نقص المحفزات الصعودية الجديدة زاد من خطر حدوث تصحيح أعمق، لا سيما بعد ظهور بوادر إرهاق المشترين مؤخرًا. وأضاف: "فشل الذهب بشكل ملحوظ في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع الفضة والبلاتين، أو في جذب طلب الملاذ الآمن خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني القصير. في الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية بشكل مفاجئ إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة دون أن تُسبب عمليات بيع كبيرة للذهب، وهي علامة أخرى على مرونة السوق".