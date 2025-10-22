تواصل أولياء الأمور مع المدارس يقلل توتر الامتحانات

وقال غريش همناني، وهو مدرب حياة ومعالج بالطاقة مقيم في دبي: "ينبغي للآباء أن يكونوا منخرطين في قرارات أبنائهم بشأن المشاركة في الاختبارات الدولية أو المتقدمة، ولكن دون تحكم أو فرض. يجب أن يكون دورهم تعاونياً لا توجيهياً. فبينما يمكن أن تفتح هذه الاختبارات آفاقاً عالمية، إلا أنها قد تفرض أيضاً ضغطاً أكاديمياً كبيراً".