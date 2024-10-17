تهديدات القنابل تكبد شركات الطيران 200 ألف دولارفي الساعة

"إن أي تهديد بوجود قنبلة قد يسبب الخوف والذعر والارتباك والشك والفوضى والاضطراب، من بين التأثيرات النفسية الأخرى على الركاب. وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل مفرط، مثل إخلاء مبنى المطار أو تحويل الطائرة للهبوط في أول مطار متاح. والتكلفة هائلة بالنسبة لشركات الطيران - كل ساعة من الاضطراب قد تكلف شركة الطيران ما بين 20 ألف دولار إلى 200 ألف دولار،" كما قال خبير أمن تكنولوجيا المعلومات في دبي رائد كمال أيوب لصحيفة خليج تايمز .