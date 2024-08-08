الإمارات
تنفيذ تمرين أمني لشرطة أبوظبي وتحذير من التصوير
دعت السكان إلى عدم الاقتراب من منطقة التمرين حفاظاً على سلامتهم
ستقوم شرطة أبوظبي بإجراء تدريب أمني صباح يوم 8 أغسطس، بالتعاون مع الشركاء، وسيقيس التدريب مدى الجاهزية ويعزز القدرة على الاستجابة لمواجهة أي موقف، بينما تم تنبيه السكان بعدم التقاط أي صور أو الاقتراب من الموقع حفاظاً على السلامة العامة.
وأعلنت الشرطة في منشور لها على منصة X، أن التدريب سيتم تنفيذه في منطقة الحفار بأبوظبي.
وتقوم الشرطة بشكل متكرر بتنفيذ مثل هذه التدريبات حرصاً على السلامة والأمن. وفي وقت سابق، أُجريت مناورة على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام، شملت حركة المركبات العسكرية، وانتهت في 28 يوليو.