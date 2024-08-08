تنفيذ تمرين أمني لشرطة أبوظبي وتحذير من التصوير

ستقوم شرطة أبوظبي بإجراء تدريب أمني صباح يوم 8 أغسطس، بالتعاون مع الشركاء، وسيقيس التدريب مدى الجاهزية ويعزز القدرة على الاستجابة لمواجهة أي موقف، بينما تم تنبيه السكان بعدم التقاط أي صور أو الاقتراب من الموقع حفاظاً على السلامة العامة.