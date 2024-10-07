"تنظيم الإتصالات" تحذر من شركة تسويق بدون ترخيص

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أن شركة "زارا اف اكس" لخدمات التسويق المحدودة، لا تمتلك أي ترخيص من قبلها.

ولا تمتلك الشركة أي ترخيص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة أي أنشطة أو خدمات مالية تخضع لتنظيم وترخيص الهيئة.

وتبرأت الهيئة من أي مسؤولية عن أي تعاملات مع الشركة المذكورة أعلاه، وقد تم تعريف عنوان الشركة بأنه "غير محدد" من قبل الهيئة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت الهيئة من "جهة مجهولة" تنتحل هوية شركة (أف أتش كابيتال) FH Capital.