تنسيق خليجي رفيع المستوى للرد على التجاوزات الإيرانية ضد المنشآت المدنية

وقال بأن الهجمات الحالية تثبت صحة الانتقادات طويلة الأمد لبرنامج إيران النووي، وصواريخها البالستية، وميليشياتها الإقليمية، مؤكداً: "الرسالة هي أن كل من كان ينتقد إيران... كان موقفه صحيحاً، وأنه يجب منع إيران من كل هذا لأن أفعالها، خاصة مع جيرانها، هي أفعال عدوانية".