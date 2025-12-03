تنبيه من الضباب وحرارة 29 درجة مئوية في دبي والشارقة

في 3 ديسمبر، ستبقى سماء الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في الغرب. وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات حمراء وصفراء بشأن الضباب في بعض مناطق الدولة. وانخفض مدى الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.