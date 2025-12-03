تنبيه من الضباب وحرارة 29 درجة مئوية في دبي والشارقة

في 3 ديسمبر، ستبقى سماء الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في الغرب. وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات حمراء وصفراء بشأن الضباب في بعض مناطق الدولة. وانخفض مدى الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.
قالت الأرصاد الجوية إن مناطق مثل ليوا وحميم في منطقة الظفرة، والوقن والويعن في العين تأثرت بالضباب. وفعّلت شرطة أبوظبي نظام خفض السرعة إلى 80 كم/س على عدة طرق منها طريق حبسان، وطريق الشيخة سلامة بنت بطي (مدينة زايد - ليوا)، وطريق أم الزمول، وعلى طريق أبوظبي-العين (جسر رماح-الساد).
تتراوح درجات الحرارة في دبي بين 20 و29 درجة مئوية، وفي أبوظبي بين 19 و28 درجة مئوية. أما الشارقة فستشهد انخفاضاً إلى 16 درجة مئوية وارتفاعاً إلى 29 درجة مئوية.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة من الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى الشمالي الغربي، بسرعة من 10 إلى 20 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد طقساً مستقراً ورطباً في جميع أنحاء الإمارات من الأربعاء حتى الأحد 7 ديسمبر، مع احتمال تشكل الضباب.