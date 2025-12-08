تنبيه أحمر من الضباب ويوم غائم في الإمارات اليوم

سترتفع درجات الحرارة غداً، حيث ستشهد أبوظبي درجة حرارة عالية تصل إلى 30 درجة مئوية، ودبي والشارقة ستشهدان درجة حرارة عالية تصل إلى 31 درجة مئوية. ستشهد الإمارات درجات حرارة منخفضة تصل إلى 19 درجة مئوية، 21 درجة مئوية و18 درجة مئوية على التوالي، و10 درجات مئوية في المناطق الداخلية.