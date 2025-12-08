تنبيه أحمر من الضباب ويوم غائم في الإمارات اليوم

يكون الطقس في الإمارات صافياً إلى غائم جزئياً اليوم الاثنين، 8 ديسمبر 2025.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية ، ستظهر السحب المنخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الغربية من الإمارات.
كما تم إصدار تنبيه بالضباب من المستوى الأحمر والأصفر من الساعة 1 صباحاً حتى 10 صباحاً اليوم.
سيشهد السكان ليلة رطبة وصباح الثلاثاء في المناطق الساحلية الغربية أيضاً. ستتراوح المستويات من 20 في المائة إلى 75 في المائة في أبوظبي ودبي والشارقة.
سترتفع درجات الحرارة غداً، حيث ستشهد أبوظبي درجة حرارة عالية تصل إلى 30 درجة مئوية، ودبي والشارقة ستشهدان درجة حرارة عالية تصل إلى 31 درجة مئوية. ستشهد الإمارات درجات حرارة منخفضة تصل إلى 19 درجة مئوية، 21 درجة مئوية و18 درجة مئوية على التوالي، و10 درجات مئوية في المناطق الداخلية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة من الاتجاهات الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية. سيكون البحر خفيفاً في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.