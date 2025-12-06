الإمارات

تنبيه أحمر من الضباب وأمطار متوقعة على مناطق بالإمارات

سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد في بعض المناطق الداخلية، مع مستويات تتراوح بين 40 إلى 90% في أبوظبي ودبي