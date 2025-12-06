تنبيه أحمر من الضباب وأمطار متوقعة على مناطق بالإمارات

سيكون يوم السبت (6 ديسمبر) غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة، بسرعة تتراوح بين 10-20 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة. وأشار قسم الأرصاد الجوية إلى وجود احتمال لهطول الأمطار، خاصة في بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر.
كما تم إصدار تنبيه ضباب باللونين الأحمر والأصفر من الساعة 4:40 صباحًا حتى 10:00 اليوم.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد في بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستتراوح المستويات بين 40 إلى 90 في المائة في أبوظبي ودبي.
قد تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في البلاد. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي و29 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي و22 درجة مئوية في دبي و11 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.