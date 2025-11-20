تنبيه أحمر للضباب مع انخفاض الرؤية بالإمارات اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس، 20 نوفمبر، صافياً إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب المنخفضة غربًا فوق البحر والجزر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات حمراء وصفراء للضباب مع انخفاض الرؤية، حيث أفاد بعض السكان بتأخر حافلات المدارس.
حذرت شرطة الشارقة السائقين من ضرورة الانتباه الزائد على الطرق، وترك مسافة كافية بين المركبات وتقليل السرعة.
نشرت شرطة أبوظبي نظام تقليل السرعة على طريق سويحان وطريق أبوظبي - العين. يُنصح السائقون بالانتباه إلى تغييرات حدود السرعة.
المركز الوطني للأرصاد الجوية
من المحتمل أن تصبح الأجواء رطبة ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، نشطة غربًا مما يسبب إثارة الغبار أحيانًا، بسرعة تتراوح بين ١٠-٢٥ كم/ساعة وتصل إلى ٤٠ كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفًا إلى معتدل، ومضطربًا غربًا في الخليج العربي وخفيفًا في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٣ درجة مئوية في دبي و١٨ درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضًا إلى ٢١ درجة مئوية.