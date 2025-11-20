تنبيه أحمر للضباب مع انخفاض الرؤية بالإمارات اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس، 20 نوفمبر، صافياً إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب المنخفضة غربًا فوق البحر والجزر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.