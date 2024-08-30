تنبيه أحمر للسائقين بسبب الضباب وانخفاض الرؤية

في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في بعض أجزاء من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفاً بشكل عام وغائمًا جزئيًا في بعض الأحيان.