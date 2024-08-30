تنبيه أحمر للسائقين بسبب الضباب وانخفاض الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح الجمعة.
أطلقت الأرصاد الجوية تنبيهًا أحمراً، لإعلام السكان بتدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان حتى الساعة التاسعة صباحاً اليوم.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الضباب في الصباح. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية ضبابًا كثيفًا، ونصحت سكان الإمارات العربية المتحدة بالاستعداد لبضعة أيام ضبابية مقبلة، خاصة عند القيادة على طريق دبي - أبو ظبي.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع "إكس" اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما حثت شرطة دبي السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة. وفي منشور على موقع X، وحثت الهيئة السائقين على القيادة بأمان بسبب انخفاض الرؤية بسبب تشكل الضباب في بعض أجزاء الإمارة.
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في بعض أجزاء من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفاً بشكل عام وغائمًا جزئيًا في بعض الأحيان.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً ويستمر حتى صباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.