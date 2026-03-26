تنبيهات فورية من"طرق دبي"حول مناطق تجمعات مياه الأمطار

سيتلقى سائقو دبي تنبيهات فورية وفي الوقت الفعلي حول تجمع المياه على الطرق كجزء من نظام استجابة للطقس تم تجديده، مصمم لتقليل تأخيرات حركة المرور والحفاظ على سلامة الركاب أثناء العواصف.
نشرت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) منصة اتصال موحدة تتعقب الفيضانات في جميع أنحاء المدينة في الوقت الفعلي، حيث تعمل الفرق الميدانية والأنظمة الذكية معًا لضمان إبلاغ السائقين فورًا بالظروف الخطرة.
“لقد درسنا هطول الأمطار والفيضانات السابقة، وحددنا المناطق عالية الخطورة، وأعددنا خططًا مستهدفة للمضخات والناقلات،” قال محمد العلي، مدير إدارة القيادة والتحكم المؤسسي والنائب الثاني لفريق الأزمات والطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات.
“تساعدنا الأنظمة الذكية الآن على الاستجابة بشكل أسرع، وتقليل تأخيرات حركة المرور، والحفاظ على الطرق أكثر أمانًا من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والتنبيهات الفورية للسائقين،” أضاف.
تعتبر منصة الاتصال الموحدة التي تتعقب وتبلغ عن تجمع المياه عبر شبكة طرق دبي’s هي جوهر نظام المراقبة الجديد. تقدم الفرق الميدانية والإدارات المعنية تحديثات منتظمة في الوقت الفعلي على المنصة، مما يضمن إبلاغ جميع أصحاب المصلحة — من موظفي عمليات هيئة الطرق والمواصلات إلى المستجيبين للطوارئ — فورًا بالظروف على الأرض.
“تتم مراقبة البيانات وتخزينها في وقت واحد من خلال أنظمة ذكية متقدمة، مما يتيح حفظ سجلات دقيقة ويدعم التحليل والتخطيط المستقبلي،” قال العلي.
وأضاف أن ذلك يسمح لهيئة الطرق والمواصلات باتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة بشأن سلامة الطرق، وأن الطرق لا تُغلق بالكامل إلا عندما يكون ذلك “ضروريًا للغاية” لحماية السلامة العامة. في مثل هذه الحالات، يتم توجيه السائقين إلى طرق بديلة لضمان حركة سلسة وتقليل الاضطراب.
يدعم نظام المراقبة عملية إصلاح تشغيلية أوسع تقسم دبي إلى مناطق مخصصة للاستجابة للفيضانات. وتُدار كل منطقة بواسطة فريق متخصص مجهز بأكثر من 500 صهريج، و380 وحدة ضخ، و100 مركبة طوارئ، و1300 موظف فني.
تم تطوير الاستراتيجية بعد الأمطار القياسية التي هطلت في أبريل 2024، عندما تلقت البلاد ما يقدر بنحو 250 ملم من الأمطار في 24 ساعة — وهو أكثر مما تتلقاه عادة في عام كامل. وقد أدت تلك العاصفة إلى إغراق أجزاء من البنية التحتية للمدينة’، مما أدى إلى تعطيل واسع النطاق لحركة المرور والإغلاق المؤقت لعدة محطات مترو دبي.
بالإضافة إلى تدابير الاستجابة الفورية، التزمت دبي ببرنامج استثماري طويل الأجل في البنية التحتية للدفاع ضد الفيضانات. وقد صُممت الأعمال الجديدة لخدمة 30 منطقة رئيسية في جميع أنحاء الإمارة، وتغطي 430 مليون متر مربع — وهي منطقة من المتوقع أن تدعم ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2040.
في صميم الاستراتيجية الجديدة تقع غرفة قيادة الظروف الجوية المشتركة، حيث تستخدم هيئة الطرق والمواصلات (RTA) تقنيات متقدمة لمراقبة وإدارة العمليات في الوقت الفعلي. يدير الفريق في غرفة التحكم الرئيسية للهيئة’ المراقبة المباشرة، وإعداد التقارير، ومكالمات الطوارئ، والتنسيق مع الإدارة العليا ومراكز التحكم الأخرى.
“يتواجد ممثلون من كل وسيلة نقل تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لتقديم تحديثات فورية حول النقل العام والطرق والخدمات،” قال العلي. “بالإضافة إلى ذلك، يعمل معنا شركاء استراتيجيون مثل شرطة دبي والدفاع المدني وفرق الإسعاف. يضمن هذا الإعداد تدفقًا دقيقًا للمعلومات، واتخاذ قرارات سريعة، ودعمًا فوريًا عند الحاجة — مما يساعدنا على إدارة حركة المرور بكفاءة خلال أي موقف.”
تُستكمل أنظمة المراقبة والاستجابة بترقيات البنية التحتية المادية. بعد فيضانات أبريل 2024، حددت هيئة الطرق والمواصلات النقاط الضعيفة عبر شبكة المترو ونفذت حلولاً مقاومة للمستقبل لضمان عدم تكرار الفيضانات. تم تركيب حواجز واقية في المحطات المعرضة للخطر، وتمت معالجة المناطق التي تم تحديدها كمشكلة.
مع توقع استمرار الطقس غير المستقر حتى يوم الجمعة، المصحوب بأمطار متفرقة ورياح قوية، حثت هيئة الطرق والمواصلات السائقين على توخي الحذر.
“سلامة السائقين' هي أولويتنا القصوى،” قال العلي. “نحن ملتزمون بضمان التنقل الآمن والتعافي السريع من أي اضطرابات.”
وأضاف أنه يُنصح السائقون بالبقاء في حالة تأهب، وتخطيط رحلاتهم مسبقًا، وتعديل قيادتهم وفقًا لظروف الطقس والطرق.