تنبيهات جوية لمرتادي الأنشطة الخارجية في ليلة رأس السنة 2026

سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية. ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و18 درجة مئوية في أبوظبي، و22 إلى 18 درجة مئوية في دبي، ومن 16 إلى 22 درجة مئوية في الشارقة. وبشكل عام، ستنخفض درجات الحرارة إلى حد أدنى يبلغ 8 درجات مئوية في المناطق الداخلية من البلاد، وتصل إلى حد أقصى يبلغ 21 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستكون الرياح فريش (نشطة) إلى قوية أحياناً، وتصبح نشطة في بعض الأوقات مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة. وذكر المركز في نشرته الجوية اليومية أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة. وسيكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.