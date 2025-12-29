تنبيهات جوية لمرتادي الأنشطة الخارجية في ليلة رأس السنة 2026

سوف يستقبل سكان دولة الإمارات وسياحها العام الجديد بدرجات حرارة مائلة للبرودة قليلاً. وحتى اللحظة، لم يتوقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) هطول أمطار في 31 ديسمبر، رغم أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائماً وعاصفاً مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 8 و14 درجة مئوية في الأول من يناير، وعظمى تصل إلى 22 درجة مئوية في كلا اليومين.
تستعد دولة الإمارات لاستقبال ليلة رأس السنة 2026 باحتفالات في جميع أنحاء البلاد، حيث ستقام الفعاليات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وتتضمن عروض ألعاب نارية مذهلة، وعروض طائرات بدون طيار (درون) مذهلة، وعروضاً ترفيهية حماسية.
بينما تخطط للانضمام إلى الاحتفالات الخارجية، إليك كيف سيبدو الطقس وفقاً للمركز الوطني للأرصاد:
سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية. ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و18 درجة مئوية في أبوظبي، و22 إلى 18 درجة مئوية في دبي، ومن 16 إلى 22 درجة مئوية في الشارقة. وبشكل عام، ستنخفض درجات الحرارة إلى حد أدنى يبلغ 8 درجات مئوية في المناطق الداخلية من البلاد، وتصل إلى حد أقصى يبلغ 21 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستكون الرياح فريش (نشطة) إلى قوية أحياناً، وتصبح نشطة في بعض الأوقات مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة. وذكر المركز في نشرته الجوية اليومية أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة. وسيكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.
سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية. ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و14 درجة مئوية في أبوظبي، و22 إلى 12 درجة مئوية في دبي، و10 إلى 22 درجة مئوية في الشارقة. وسيكون البحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وبحر عمان.
وبشكل عام، ستنخفض درجات الحرارة إلى حد أدنى يبلغ 14 درجة مئوية في المناطق الداخلية وتصل إلى حد أقصى يبلغ 21 درجة مئوية.
من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية أحياناً خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10-20 وتصل إلى 35 كم/ساعة.
وسيكون البحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وبحر عمان.