تنبيهات برتقالية وصفراء للأمطار الغزيرة ..برق وبرد متوقعان

من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في الإمارات يوم الجمعة، 19 ديسمبر، حيث يتحرك النظام الجوي ذو الضغط المنخفض الذي يؤثر على المنطقة غربًا، ليغطي المزيد من أجزاء البلاد.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات برتقالية وصفراء للأمطار الغزيرة التي تجلبها السحب الركامية فوق المناطق الغربية والساحلية من الإمارات - بما في ذلك الفجيرة. من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إثارة الغبار والرمال، مما يقلل من الرؤية الأفقية.
التنبيه البرتقالي ساري حتى الساعة 1:40 مساءً اليوم، بينما التنبيه الأصفر نشط حتى الساعة 4 مساءً.
وأضافت الهيئة أن البرق والرعد والبرد متوقع في بعض أجزاء البلاد، وستواجه مناطق مختلفة من الإمارات هطول أمطار متفاوتة الشدة.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية. ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية في أبوظبي، و16 و23 درجة مئوية في دبي، و15 و21 درجة مئوية في الشارقة.
ستهب رياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة عبر البلاد. سيكون البحر مضطربًا أحيانًا في الخليج العربي مع ارتفاع الموج إلى 6 أقدام حتى الساعة 4 مساءً اليوم.
سيكون البحر مضطربًا أيضًا في بحر عمان.