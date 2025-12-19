تنبيهات برتقالية وصفراء للأمطار الغزيرة ..برق وبرد متوقعان

من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في الإمارات يوم الجمعة، 19 ديسمبر، حيث يتحرك النظام الجوي ذو الضغط المنخفض الذي يؤثر على المنطقة غربًا، ليغطي المزيد من أجزاء البلاد.