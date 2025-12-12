تنبؤات بطقس غير مستقر في الإمارات مع أمطار غزيرة يوم الأحد

إذا كنت تخطط للخروج يوم الأحد، يجب عليك بالتأكيد حمل مظلة — من المتوقع أن يكون الأحد أكثر الأيام رطوبة في الأسبوع. سيكون اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع احتمال هطول أمطار.