تنبؤات بطقس غير مستقر في الإمارات مع أمطار غزيرة يوم الأحد

تستعد الإمارات لتجربة طقس غير مستقر خلال الأسبوع القادم، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، يحث أفراد المجتمع على اتباع الإرشادات بينما تمر البلاد بظروف طقس غير مستقرة.
اليوم الأكثر رطوبة في التوقعات هو يوم الأحد (14 ديسمبر) مع توقع أمطار غزيرة وعواصف رعدية. العائلات التي تخطط للخروج بحاجة إلى الاستعداد للطقس الذي قد يكون مزعجًا.
إليك توقعات الطقس للأسبوع:
السبت، 13 ديسمبر
سيكون اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد في بعض المناطق الساحلية والداخلية. ستتراوح درجات الحرارة بين 13 درجة مئوية كحد أدنى و30 درجة مئوية كحد أقصى.
ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، وتشتد أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10 – 25، تصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفًا إلى معتدل، وقد يصبح مضطربًا أحيانًا مع السحب في الخليج العربي وخفيفًا إلى معتدل في بحر عمان.
الأحد، 14 ديسمبر
إذا كنت تخطط للخروج يوم الأحد، يجب عليك بالتأكيد حمل مظلة — من المتوقع أن يكون الأحد أكثر الأيام رطوبة في الأسبوع. سيكون اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع احتمال هطول أمطار.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أيضًا، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 13 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة يوم الأحد 25 درجة مئوية.
رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية وتكون نشطة إلى قوية أحيانًا مع السحب، مما يسبب إثارة الغبار، بسرعة من 10 إلى 25، تصل إلى 45 كم/س.
سيكون البحر خفيفًا إلى معتدل، ويصبح مضطربًا أحيانًا مع السحب في الخليج العربي وخفيفًا إلى معتدل في بحر عمان.
الاثنين، 15 ديسمبر
سيكون اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع احتمال هطول الأمطار.
ستهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا، بسرعة من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س.
ستكون درجات الحرارة بين 12 درجة مئوية و28 درجة مئوية.
ستكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، قد تصبح مضطربة أحيانًا في الخليج العربي وخفيفة إلى معتدلة في بحر عمان.
الثلاثاء، 16 ديسمبر
من المتوقع هطول أمطار غزيرة، وسيكون الطقس عمومًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا. من المتوقع أن تكون درجات الحرارة بين 15 درجة مئوية و27 درجة مئوية.
ستهب الرياح بسرعات تصل إلى 40 كم/س، مما يسبب إثارة الغبار.
ستكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.