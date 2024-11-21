"تميم التميمي" يوثق جمال الكون ويربطه بالتراث الإماراتي

ورغم هذه العقبات، إلا أنه شغوف بزيادة الوعي بعلم الفلك باللغة العربية. وقال: "إن معظم الموارد المتعلقة بعلم الفلك متاحة باللغة الإنجليزية فقط. وهدفي هو مشاركة ما أتوصل إليه من نتائج باللغة العربية على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، وتقديم شروحات مفصّلة حول الأجرام السماوية التي أصورها والمعدات التي أستخدمها. يجب أن تتاح للجيل الحالي إمكانية الوصول إلى المعرفة بلغته الأم. نحن بحاجة إلى المزيد من المحتوى العربي لإلهام الشباب في العالم العربي"