تمرین وطني لتعزيز جاهزية الكوارث الطبيعية

وفي هذا السياق، صرّح سعادة سيف محمد الشامسي، نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومدير التمرين، قائلاً: "إن تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستويات الجاهزية الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يجسد توجهات الدولة في بناء منظومة وطنية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية بكفاءة وفاعلية. وقد مثل هذا التمرين خطوة محورية لاختبار آليات القيادة والسيطرة والاتصالات وضمان الجاهزية الإعلامية والميدانية، في إطار استعداد متكامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات".