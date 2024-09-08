تمديد وقت إغلاق تسجيل الوصول للمسافرين من دلهي

وبالإضافة إلى ذلك، تعد دبي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية بين السياح الهنود. ووفقًا لأرقام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كانت الهند الوجهة الأولى للسياح القادمين إلى دبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغ عددهم أكثر من 1.99 مليون.