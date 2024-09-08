تمديد وقت إغلاق تسجيل الوصول للمسافرين من دلهي
أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، سيتم إغلاق مكاتب تسجيل الوصول للمسافرين الدوليين من دلهي قبل 75 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.
في السابق، كان يتم إغلاق الكاونتر قبل 60 دقيقة من موعد الإقلاع. وقد تم تعديل هذا للسماح "بوقت كافٍ لإجراءات تسجيل الوصول والموافقة الأمنية حتى خلال الفترات المزدحمة"، حسبما ذكرت شركة الطيران في منشور على موقع X.
وأضافت الخطوط الجوية الهندية أن هذا التعديل "يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة للجميع". وسعت شركة الطيران الهندية إلى الحصول على تعاون الركاب للوصول إلى المطار قبل وقت الإغلاق الجديد.
ويعد الخط الجوي بين الهند ودبي أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاما، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنا لأكبر عدد من الجالية الهندية، حيث يمثلون أكثر من ثلث سكان الإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد دبي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية بين السياح الهنود. ووفقًا لأرقام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كانت الهند الوجهة الأولى للسياح القادمين إلى دبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغ عددهم أكثر من 1.99 مليون.
يجب على العائدين من دلهي إلى الإمارات العربية المتحدة الانتباه إلى وقت الإغلاق الجديد، وتخطيط جدولهم الزمني وفقًا لذلك، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المطار في الوقت المحدد.