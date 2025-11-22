تمديد مواعيد المترو لفعالية "دبي للجري" غداً

سيعمل مترو دبي من الساعة 3 صباحًا في 23 نوفمبر حتى منتصف الليل. سيتم إغلاق بعض الطرق في دبي أيضًا. سيتم تفعيل خطة إغلاق المرور بين الساعة 3 صباحًا و10 صباحًا يوم الأحد. وقالت الهيئة في تغريدة: "تنصح هيئة الطرق والمواصلات بالتخطيط المسبق لرحلاتكم واستخدام الطرق البديلة المقترحة لضمان السفر السلس من وإلى وجهاتكم". في وقت سابق، أعلنت سالك أيضًا عن تعديل أسعار الرسوم ليوم 23 نوفمبر.