تمديد مواعيد المترو لفعالية "دبي للجري" غداً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مواعيد المترو قد تم تمديدها لتوفير خيارات تنقل أكثر سلاسة للمشاركين في دبي للجري2025.
سيعمل مترو دبي من الساعة 3 صباحًا في 23 نوفمبر حتى منتصف الليل. سيتم إغلاق بعض الطرق في دبي أيضًا. سيتم تفعيل خطة إغلاق المرور بين الساعة 3 صباحًا و10 صباحًا يوم الأحد. وقالت الهيئة في تغريدة: "تنصح هيئة الطرق والمواصلات بالتخطيط المسبق لرحلاتكم واستخدام الطرق البديلة المقترحة لضمان السفر السلس من وإلى وجهاتكم". في وقت سابق، أعلنت سالك أيضًا عن تعديل أسعار الرسوم ليوم 23 نوفمبر.
لمساعدة العدائين المشاركين في الفعالية للوصول إلى نقطة البداية، قالت هيئة الطرق والمواصلات إنه يمكنهم التوجه إلى محطة مترو مركز التجارة العالمي. وذكرتهم أيضًا بضرورة التأكد من وجود رصيد لا يقل عن 15 درهمًا لبطاقات نول الفضية أو 30 درهمًا للبطاقات الذهبية للرحلة ذهابًا وإيابًا.
تعود فعالية دبي للجري، أكبر حدث للياقة البدنية السنوي في الإمارة، بنسختها السابعة، لتعيد واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية متعة في المدينة حيث يمكن لعشاق اللياقة الركض عبر جزء مخصص من شارع الشيخ زايد مع مشاركين آخرين من جميع الأعمار والقدرات.
