تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ حتى 2028

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ حتى عام 2028 خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.
جاء الإعلان من قبل الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، خلال مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات المتعلقة بمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل).
تم الإعلان عن التمديد، الذي يضيف ثلاث سنوات إضافية للمهمة، بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس الفضاء.
سلطت الدكتورة نورة السعيد، الباحثة الرئيسية في مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، الضوء على الإنجازات الرائدة للمهمة، بما في ذلك الملاحظات الأخيرة لمسبار الأمل للمذنب C/2023 A3 (أطلس)، وهو ثالث جسم معروف من خارج نظامنا الشمسي يتم اكتشافه وهو يمر عبر جوارنا السماوي.
يوفر هذا الاكتشاف النادر للعلماء فرصة فريدة لدراسة مواد من نظام نجمي آخر، حيث التقط المسبار صوراً مفصلة للغازات المتطايرة المنبعثة من المذنب أثناء اقترابه من الشمس.
منذ دخوله مدار المريخ في عام 2021، تجاوز مسبار الأمل التوقعات من خلال فهرسة العواصف الترابية المريخية على مدار سنة مريخية كاملة، واكتشاف هياكل معقدة غير متوقعة في الغلاف الجوي العلوي للكوكب، والتقاط أعلى صور دقة على الإطلاق لقمر المريخ ديموس.
جمعت المهمة أكثر من 10 تيرابايت من البيانات، وهو عشرة أضعاف الهدف الأصلي البالغ 1 تيرابايت، وقد تم مشاركة جميعها بحرية مع المجتمع العلمي الدولي من خلال 16 إصدارًا للبيانات.
سيمكن تمديد المهمة الباحثين من جمع بيانات إضافية لسنوات مريخية، مما يفتح مئات السنين من فرص البحث المحتملة.
ستركز المهمة الممتدة على فهم العلاقة المعقدة بين الغلاف الجوي السفلي والعلوي للمريخ، ومن المتوقع أن تحسن النتائج نماذج الغلاف الجوي ليس فقط للمريخ ولكن أيضًا للأرض.
“كل سنة مريخية إضافية من البيانات نحصل عليها ستفتح مئات السنين من الأبحاث،” صرحت الدكتورة نورة.
صُمم المسبار في الأصل ليعمل لمدة سنة مريخية واحدة (سنتان أرضيتان)، وقد عمل الآن لمدة خمس سنوات أرضية، وبعد تقييم فني أكد حالته الممتازة، سيستمر في العمل حتى عام 2028.
كما أكد الفريق على الأثر الوطني الكبير للمهمة، مشيراً إلى زيادة بنسبة 31 في المائة في الالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بين عامي 2020 و2025، مع نشر أكثر من 35 ورقة علمية وأكثر من 250 مشاركة علمية في مؤتمرات دولية. كما دربت المهمة 58 طالباً إماراتياً من خلال برامج البحث الجامعية.
أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة التي تصل إلى المريخ والدولة الثانية التي تنجح في محاولتها الأولى، وهو إنجاز تاريخي تحقق خلال جائحة كوفيد-19.
تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حولت المهمة الأمة من مستهلك للبيانات العلمية إلى منتج، حيث أصبحت نتائجها الآن تُفيد البعثات المستقبلية بما في ذلك مشروع استكشاف حزام الكويكبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.